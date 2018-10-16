北韓推對外貿易網站 致力發展旅遊業

據韓媒報導，北韓朝鮮最近推出了一個致力於對外貿易和投資的網站，這似乎是改善該國經濟的舉措。

根據韓國通訊社聯合通訊社的報導，該網站名為「朝鮮民主主義人民共和國 DPR 對外貿易」，旨在吸引外國投資。該網站由朝鮮對外經濟關係部管理。

據時報報導，韓國總統文在寅表示，朝鮮經濟處於慘不忍睹的狀態，而因此無法兌現對美國總統川普實現廢核的承諾。

北韓網站截圖 / 圖：KoreaHerald

新網站有多個類別，其中包括有關該國貿易的政策和法律、朝鮮貿易公司名單、可能的投資目標、經濟開發區、以及包括化妝品和保健產品在內的朝鮮商品清單。

它還提供了有關該國貿易和投資的新聞，例如平壤的貿易活動日程表。該網站提供多種語言版本，包括英語、韓語、俄語、和中文。有興趣的投資人可上網查詢資料。

據了解，網站還詳細介紹了該國 14 個投資目標，包括東海岸元山金剛國際旅遊區的酒店、鐵路、發電廠、和餐廳。該地區於 2014 年 6 月正式宣布為經濟特區。

據該網站稱，該國計劃在同一地區建設 4 家酒店、一起風力發電廠、一家餐廳、一座商業綜合體、和體育設施，並談到改造該地區現有酒店，Tongchon 電廠和元山金剛鐵路的計劃。

根據聯合通訊社的一份報告，該地段最大的項目是改造金山金剛山鐵路，估計耗資 3.235 億美元。韓國私立大學慶南大學教授表示，在朝韓經濟合作中，朝鮮希望最大限度地吸引私人投資進入其酒店業。據報導，北韓領導層已指示實施所有可行的投資誘導項目。教授推測，由於無核化，國家對國家的制裁得到緩解，朝鮮似乎在密集地促進其旅遊業。

上週，美國國務卿 Mike Pompeo 表示，朝鮮領導人準備允許國際檢查員進入一個關鍵的核試驗場。川普也一再稱讚金正恩的努力。在接受採訪時，川普表示他與金正恩的關係源於「良好的感覺」，並稱他信任朝鮮領導人拆除該國的核武器計劃。

川普提到，「我和他相處得很好。我和他產生很好的能量。我和他互相有好感。看看所有的可怕威脅。沒有更多威脅。沒有更多的威脅了」。