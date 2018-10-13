〈鉅亨看世界〉非洲市場的手機霸主

不是三星，也非蘋果，非洲市場的手機霸主是一家中國企業，幾乎沒有國際知名度的 Transsion(傳音)。

在奈及利亞最大的港口拉哥斯、肯亞首都內羅畢與衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴等城市，處處可見傳音的旗艦機種 Tecno 的宣傳與店面。但在這家企業的母國，中國南方都市深圳，卻看不到它的蹤跡，甚至總部大樓，也很難在這裡的摩天大樓中被注意到。

中國大廠華為及小米的發跡之路，是先在中國市場建立根基，再擴展至海外。傳音則是一開始就選定非洲發展，也不打算「衣錦還鄉」。

或許專注鎖定非洲，一切都以本地為思考，正是他們成功的因素。

製作非洲人需求的手機

例如，自拍是手機的重要功能，而 Tecno 的最大優勢，是他們會針對非洲人的皮膚進行優化，讓自拍看起來更好看。

傳音公司副總裁 Arif Chowdhury 表示，公司刻意針對暗色膚色進行調整，調亮光線，讓照片更得更美麗。他說：「這是我們成功的原因之一。」

(圖: AFP)

Transsion 創辦人 George Zhu，過去有 10 年的時間，擔任另一家行動電話商的銷售主管，這段期間讓他了解，只想把先進國家賣得好的手機在非洲銷售，是遠遠無法達成客戶需求的。

他還抓到了一個絕佳的時機。在 2000 年代的中期，中國政府實施「走出去」的戰略。當時，在中國快速普及的手機，在非洲國家中還像是奢侈品，可拓展的市場潛力極大。

2006 年，Zhu 在奈及利亞推出 Tecno 手機，這是非洲人口最多的國家。而由一開始，他就立定「全球化思考、本地化行動」的方針，製作針對非洲人特定需求的手機。

電池續航力格外重要

Chowdhury 表示，公司一開始開展業務，就注意到人們有著多張 Sim 卡，每天換個不停。在非洲研究公司 IDC 追蹤數據的 Nabila Popal 表示，這是為了避免因為使用不同電信網路被加收錢。

Chowdhury 說，因為購買兩支手機太貴，因此公司想到的解決方式，就是將手機做成雙卡雙待，更適合於此地使用。

接下來，他們再針對非洲的語言研發，設法將手機鍵盤上加入當地語言，提高電池續航力，以延長手機待機時間。這在非洲的業務拓展上格外重要，例如，在奈及利亞、南非與衣索匹亞，政府經常關閉電力以求省電，這讓人們難以為手機充電數小時，希望續航力能夠更久。

Chowdhury 表示，又如剛果民主共和國這樣的國家，消費者可能需要步行 30 公里，才能去當地市場充電，而且還要付費。對於那些消費者來說，更長的電池續航絕對是購機的重要考量。

位在拉哥斯的 Sewedo Nupowaku 公司執行長 Sewedo Nupowaku，就把自己的手機由三星 S3 換成 Tecno L8。他說：「用這支手機，我可以 24 小時不間斷打電話、瀏覽，完全不會有問題，用三星的話，就辦不到。」

性價比絕不可少

更關鍵的一點，可能是售價。傳音有 3 個主打機種，多數手機的售價介於 15-200 美元。相較之下，一支蘋果手機 906 美元，一支三星 360 美元，對於平均月資在 54-108 美元的衣索匹亞人來說，實在是過去沉重的負擔。

非洲手機市場變化 (圖表取自 CNN)

在 2010 年時，中國手機在非洲幾乎沒有能見度，手機市場由諾基亞和三星主導。不過到今年上半年，諾基亞手機已經幾近崩盤，三星市占率也僅有 10 分之 1，根據 Canalys 數據，傳音獨攬半壁江山，市占超過 50%。如果只看智慧手機，他們則攻下約 3 分之 1 市場。

Canalys 分析師 Mo Jia 認為，蘋果一直不願耕耘非洲市場，認為低價手機的利潤不高，不值得全力發展。相對地，傳音很樂於賺這些低利潤，其性價比堪稱第一名。

完全融入當地

此外，傳音並不強調他們來自中國，而是以非洲品牌自居。自 2011 年起，他們在非洲所銷售的手機，都是在當地工廠組裝。傳音公司在非洲僱傭了 10000 名當地員工，這也是吸引當地消費者的一個原因。

非洲還有個重要的特色，就是重視音樂。在 1.86 億的奈及利亞市場，傳音就透過這個方式與消費者取得聯繫。

Oye Akideinde 是一位業餘說唱歌手的軟體開發者，他在 2015 年被 Tecno 招募，推出了一款名為 Boomplay 的音樂 app，成為本地和 iTunes 或 Spotify 的競爭對手。

Tecno 力圖提供經濟實惠的下載和廣告流媒體的平台，吸引音樂愛好者，並連結非洲的藝術家。它將應用程序預裝到每支 Tecno 智能手機上，並使其成為預設的音樂播放器，目前這支 app 的用戶達到 3200 萬人。

在非洲市場成功後，傳音現在想進軍印度，同樣的，如何做才會是最適合當地的手機，依舊是他們最重要的思維。據 IDC 數據，他們於 2017 年在印度推出 Tecno 手機，並在 1 年內取得 5% 的市占。

Chowdhury 說，針對當地習慣的創新依舊是重要的。例如，印度人習慣直接用手吃飯，如果吃飯期間老闆打電話來，但指紋辨識不起作用，因此，要設法讓螢幕能夠讀取油膩手指的指紋。