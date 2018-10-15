南茂致力社會公益 資助偏鄉弱勢學童營養餐費

近年來半導體業者均致力於社會公益，其中封測廠南茂科技 (8150) 考量近年台灣城鄉落差狀況日趨嚴重，以及偏鄉學童在學習資源上十分匱乏，從今年 9 月份開學起，分別資助 30 萬予新竹縣尖石鄉秀巒國小、31 萬予台南市南化區瑞峰國小，用於 107 學年度營養餐費及增添電腦設備與汰換老舊教具。南茂提到，新竹秀巒國小與台南瑞峰國小位處交通不便的偏遠山區，為教育部編列之特偏地區學校。在偏鄉，家長多為務農或為勞力工作者，當地就業機會少且收入難以負擔家庭開銷，及多數學童因父母失業、隔代教養、單親等問題，生活陷入困境，甚至是一碗飯都沒有著落，孩童的健康與成長著實令人擔憂。



南茂董事長鄭世杰表示，學童的健康成長與教育學習需要被重視，期許透過企業拋磚引玉的力量，減少城鄉落差，給予偏鄉學童公平的起點，享受最基本的溫飽及生活權利，幫助偏鄉學童健康成長與快樂學習，擁有懷抱夢想的機會。



南茂長期投入公益，貫徹「取之於社會，用之於社會」的理念，積極與在地社區團體合作，並引導同仁共同參與公益活動，將愛心種子撒播在同仁心中，以達到社會共融，進而落實企業社會公民的精神。