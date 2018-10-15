美銀美林降EBITDA和目標價 銀娛、美高梅跌逾2%

美銀美林分別下調銀河娛樂 (0027-HK) 和美高梅中國 (2282-HK) 目標價至港幣 61.2 元及 14.2 元。截至發稿，銀娛跌 2.19%，報港幣 44.65 元，美高梅中國跌 2.42%，報港幣 12.1 元。

美銀美林今 (15) 日發表報告表示，博奕股股價自高位至今已累積調整 41%，市場對中國經濟面存在憂慮，預計博奕股股價短期表現仍會波動。

現估值相當於明年的企業價值對 EBITDA (未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤) 的 10.9 倍，比歷史平均值低 19%、比 2015 年水準低 18%(當年博奕收入年跌 34%)，目前博奕股風險與報酬率仍舊吸引。

但該行下調澳門 2018 年博奕收入增速預測，由原來的 15% 降至 12%(至港幣 2871.63 億元)，並調低澳門 2019 年博奕收入增速預測至 2%(至港幣 2930.41 億元)，基於明年貴賓廳博奕收入預測年跌 2%(至港幣 1290.28 億元) 及中場收入上升 5%(至港幣 1465.08 億元)。

美銀美林表示，分別下調銀娛 2018 年和 2019 年 EBITDA 預測 7% 和 11%，並下調目標價由港幣 82.5 降為 61.2 元，此相當預測 2019 年企業價值對 EBITDA 的 12.6 倍 (此前估值 14 至 16 倍)。

該行預測銀娛今年第三季經調整 EBITDA 為 37.97 億美元，年增 8%，季跌 12%，主要受到 9 月颱風影響，與幸運因素分別造成 1 億元及 3.5 億元的負面影響。若撇除一次性影響後，該行預測銀娛經調整 EBITDA 按季僅倒退 3%，重申銀娛評級「買入」。

報告同時下調美高梅中國 2018 和 2019 年 EBITDA 預測 13% 和 21%，目標價由港幣 23.9 元降至 14.2 元，重申「中性」評級。

該行表示，美高梅中國在上一次下行週期 (2014 至 2015 年)，股價曾自高位跌近 76%，跑輸同業 1%，主要由於其路 (乙水) 項目盈餘能見度低，當時貢獻相當部分的估值。

該行指，集團路 (乙水) 專案在 2020 或 2021 年全面投運後，預期可帶來長遠潛在貢獻，只因市場存在不確定性，假設 2019 年該專案產生 2.44 億美元收入，美高梅中國的估值才算得上合理。

報告還指出，在基本情境下 (博奕收益升 2%)，隨著美高梅路 (乙水) 項目貢獻增加，預計該集團明年貴賓廳收入年增 34% 計算，中場收入增 22%，其 EBITDA 將在明年上升 33%。

只有在悲觀情境下 (貴賓廳收入跌 20%，中場收入持平)，美銀美林預計美高梅明年 EBITDA 有額外 10% 的下降空間。該行估計，集團第三財季物業 EBITDA 共計 10.55 億元，年增 0.5%，季增 2%。