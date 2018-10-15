把握一帶一路發展機遇 陳德霖：按證研推基建融資貸款抵押證券

隨著國內積極推展一帶一路倡議，市場對基建項目的資金需求越來越大。為更好把握發展機遇，金管局總裁陳德霖在一帶一路基建融資論壇致辭時表示，會從基建項目中尋找投資機會，金管局轄下的按揭證券公司正研究開展新業務，推出基建融資貸款抵押證券，為各種項目提供資金支持，亦可為市場帶來高回報資產。

基建貸款抵押證券，是指按揭證券公司向銀行直接購入基建融資，再打包進行證券化。陳德霖表示，基建貸款屬較為困難和複雜的類別，傳統基建項目涉及大規模投資、土地併購、環境、人手等問題，需要龐大的投資額和較長的年期，以及當地政府大力支持。不過，發展基建項目可帶來長期、穩定的現金流，以及良好回報，他相信香港金融業有足夠能力管理到風險及回報。

陳德霖又指，現時是最佳機會讓銀行下放基建貸款至其他投資者，銀行可以藉此減少借貸年期長的貸款，投資者及需融資國家可達致雙贏局面，關鍵在於引導資金投向投資，以及令項目變為可投資。

論壇上，中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所所長史育龍闡述了一帶一路倡議5年來的進展，其中包括資金機制的初步建立，國家開發銀行和中國進出口銀行在一帶一路沿線國家貸款金額超過2000億美元，還將新增2500億元和1300億元人民幣專項貸款，用於支持一帶一路建設。絲路基金簽約項目達19個，承諾投資金額超過74億美元。

至於一帶一路建設面臨的發展形勢，史育龍指出，需廣泛凝聚國際共識，以合作形式實現共同發展。他認為，沿線國家對於一帶一路建設充滿期待，加上跨國公司的踴躍參與，推動跨境合作。不過，現時也面臨一些不利形勢，長期、穩定、可持續、風險可控的资金机制尚未完全形成，外部輿論環境正惡化，美國出現不實報道攻擊一帶一路倡議，呼籲社會應聽取沿線國家的聲音。

談到一帶一路的實踐，國家開發銀行國際金融局主任胡志榮表示，一帶一路基建融資的需求巨大，因此需要構建更開放平台，吸引各方資金參與，推動一帶一路基建的可持續發展，達至互利共贏局面。同時，開展國際合作，加大融資產品及模式創新，如基礎設施資產證券化、人民幣金融產品等。他相信，香港擁有國際化、專業化和跨國界的金融、法律、財稅、諮詢等服務優勢，應該發揮這些獨特優勢及重要作用，提供相關金融服務，打造成一帶一路基建項目的金融交易及諮詢服務中心。

文：敖璐斯