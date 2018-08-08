銀娛上半年淨利年增55.62% 每股賺1.67元 股價午後漲逾4%

銀河娛樂 (0027-HK) 公告，截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月，公司實現收益港幣 280.58 億元，與 2017 年同期 (經重列) 相比增長約 24.51%，公司權益持有人應佔溢利為港幣 72.06 億元，年增 55.62%，每股盈餘港幣 1.67 元，不派發中期息。

其中，「澳門銀河」經調整 EBITDA 為港幣 65 億港元，年增 28%。澳門星際酒店經調整 EBITDA 為港幣 20 億元，年增 41%。「澳門百老匯」經調整 EBITDA 為港幣 1500 萬元。

銀娛今 (8) 日股價震盪走高，午後一度大漲 4.58%，報港幣 59.65 元；截至發稿，報港幣 59.25 元，漲 3.584%。

圖：新浪財經

上半年由於銀娛博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少約港幣 2.29 億元。淨贏率正常化後，2018 年上半年經調整 EBITDA 按年上升 38% 至港幣 89 億元。

集團按管理層基準計算的上半年博彩收益總額為港幣 343 億元，年增 30%。其中，中場博彩收益總額按年上升 18% 至港幣 135 億元。貴賓廳博彩收益總額按年上升 41% 至港幣 196 億元。角子機博彩收益總額按年上升 13% 至港幣 12 億元。

銀娛表示，為不斷尋求有助提升度假城並加強對顧客的吸引力的產品與服務組合，公司於 2018 年上半年在中場完成了多項升級措施，亦推出了一些嶄新的餐飲及零售意念。相信此舉措有助保持度假城的新鮮感和吸引力，更可吸引顧客回訪。

此外，澳門的基建繼續發展，勢將支援澳門增長，期待即將通車的港珠澳大橋及鐵路延長線，能進一步便利內地和國際旅客進出澳門及提升澳門的吸引力，對公司長遠發展有利。