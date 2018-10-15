滬深兩市集體震蕩下行 白馬股重挫滬指跌1.5%

今日，滬深兩市再現頹勢，滬指今早平開後小幅橫盤整理，隨著煤炭、汽車等權重板塊走低，滬指逐漸下行，午後白馬股加速下挫，滬指跌幅加深;深成指和創業板指盤初快速拉升走強，但未能持續，不久便回落走低。個股延續調整走勢，滬指再度失守2600點關口。截止收盤，滬指收報2568.10點，收創近四年新低，跌1.49%，成交額1052億；深成指收報7444.48點，跌1.51%，成交額1335億；創業板收報1250.22點，跌1.43%，成交額404億；今日滬股通淨流出13.1億，深股通淨流入3.28億。

從盤面來看，深圳、富士康、電子製造等板塊活躍，鈦白粉、大消費板塊、煤炭、汽車整車、家居用品等板塊領跌，知識產權保護、電子發票、草甘膦、環保、鋼鐵、水泥等板塊跌幅較多。個股方面，深圳本地股逆市掀起漲停潮，成市場最大亮點，科陸電子、茂碩電源、索菱股份、全新好、美芝股份、同益股份、赫美集團等近20股漲停。次新股午後異動拉升，欣銳科技拉升封漲停，越博動力、福達合金、南京聚隆、國立科技、億嘉和、泰永長徵、明德生物等個股均有拉升;高位的績優白馬股再遭重挫，青島海爾大跌9%，恒順醋業、雙匯發展均跌超7%，上汽集團大跌5%，兩市跌停個股逼近三十家，恐慌情緒依舊。

西部證券表示，對於本週市場而言，外圍不確定性和市場波動仍將繼續幹擾資金情緒，但負面影響將逐步呈現出邊際遞減，加之上市公司的“回購潮”、流動性適當寬松等有利因素也將有助安撫市場情緒，大盤繼續向下調整的空間有限。不過考慮到國内暫無強有力提振因素，A股快速反轉、走出強勢拉升行情的概率也不大。結合技術面觀察，目前滬指日線級别K線係統和均線係統間已出現較大偏離，且小級别分時圖多現底部形態，短線反抽有望延續。