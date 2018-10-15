歐股盤前─亞股挫、英國脫歐談判未成 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.6%

上週五，美股反彈，但今 (15) 日亞股續挫，加上英國脫歐談判未成消息影響，歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.6%。

台北時間週一下午 2 點 21 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.66%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.38%，德國 DAX 指數期貨下跌 1.03%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.35%。

英國與歐盟的談判代表，尚未就英國脫歐一事，達成協議，雙方仍須進行更多會談。

本次談判仍無法達成協議，主因在於，包括愛爾蘭邊界問題在內的部分關鍵議題，無法取得共識。

上週五，美股反彈，道瓊工業指數收漲 287.16 點 (1.2%)，至 25339.99 點；標普 500 指數收漲 38.76 點 (1.4%)，至 2767.13 點；那斯達克指數收漲 167.83 點 (2.3%)，至 7496.89 點。

不過，從週線來看，上週美股仍下挫約 4%，道瓊工業指數累計跌 4.2%，標普 500 跌 4.1%，那斯達克跌 3.7%，皆為 3 月以來最差表現。

週一亞股下挫，上證指數跌逾 0.9%，日經 225 指數跌逾 1.7%，韓股 Kospi 指數跌逾 0.8%，台股收跌 1.44%，收在 9901.12 點，驚險守住 9900 點關卡。