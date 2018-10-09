中鋼董事會通過林弘男回任總座 創公司建廠47年首例

中鋼 (2002-TW) 今 (9) 日公告，董事會通過總經理職缺人選，將由 9 月底已屆齡退休的前總座林弘男回任，這也創下中鋼建廠 47 年以來首例，中鋼指出，此次林弘男以董事身分兼任總經理，主要為階段性傳承需要，將加速推動經理人接班工作。

中鋼表示，董事會通過委任董事林弘男兼任中鋼公司總經理職務，至多以一年為限，執行職務期間僅支領其法人機構之董事報酬，不支領中鋼公司薪給、獎金與員工酬勞。

中鋼指出，林弘男已於年 9 月 30 日依照中鋼人事管理規定辦理屆齡退休解任，惟因政府肯定中鋼現有經營團隊績效，董事會也考量公司正逢退休高峰潮，人事更迭頻繁，為階段性傳承需要，精進生產，順遂設備更新及環保工程改善規劃與執行，經核議通過委任林弘男以董事身分兼任中鋼總經理職務。

中鋼現任副總經理擔任現職均未滿一年或即將於一年內退休，且目前經理人員與一級主管平均年齡差距一歲，一級主管與二級主管平均年齡差距兩歲，因此董事會也責成公司應於此期間內，加速積極推動完成經理人接班傳承工作。

中鋼表示，對於林弘男以董事身分兼任總經理職務一事，已徵詢法律顧問及會計師確認適法性無虞，且符合公司法相關規定，且林弘男已自中鋼辦理屆齡退休而不具員工身分，不支領中鋼公司薪給、獎金及員工酬勞，因此也不適用中鋼人事「退休、撫卹、職災補償及資遣」規章之虞。

而中鋼董事會也通過第一熱軋鋼帶工場三號加熱爐設備更新計畫案，公司指出，第一熱軋鋼帶工場三號加熱爐自 75 年生產迄今逾 30 年，為改善燃耗及鋼胚均溫性，提升產製高品級鋼種能力，將進行設備汰舊換新，投資金額 9.88 億元，工程計畫期間自今年 9 月 1 日至 110 年 9 月 30 日止，為期 3 年。