安永：公用事業、能源及電訊行業上市公司ESG報告質素更佳

安永氣候變化與可持續發展服務（CCaSS）團隊於香港聯交所推出《環境、社會及管治報告指引》（「指引」）兩年後，隨機根據恆生行業分類系統挑選1200間本港上市公司（92%為主板上市公司，8%位GEM上市公司），分析其2016及2017財政年度環境、社會及管治報告（「ESG報告」）的披露情況，調查結果顯示報告質素略有改善，但對於符合全球投資者期望的資訊披露方面仍然有巨大差距。調查顯示，全球投資者中65.6%會將ESG報告作為評估投資決策的參考標準，而有六成上市公司仍對發佈ESG報告持「例行公事」的態度，另外有81%的投資者認為上市公司的ESG風險披露工作並不足夠。

另外，根據調查結果，上市公司ESG報告的四個主要待改善指出分別是權益人需要參與評定相關的ESG可課題及風險、以數據說明這方面的績效、需要展示董事會參與ESG，以及制定ESG策略和目標。不過安永調查亦顯示，目前大部分上市公司對於ESG報告仍處在探索階段，但近兩年進步明顯，且2017年數據顯示有約49%的上市公司考慮將ESG報告融入公司未來發展戰略之中。安永預計，未來會有更多上市公司回應聯交所對於ESG方面的要求；此外也會有更多公司將超過聯交所要求參考國際標準，以滿足更多國際投資者的需要；而上市公司未來董事會角色和職責方面也會更多考慮ESG管治方面因素。

安永氣候變化與可持續發展服務合夥人何智權稱，目前公用事業、能源以及電訊行業的上市公司在ESG報告的披露情況表現較佳，主要因為其在ESG方面的風險性較高，是否進行有效管理將影響到公司的財務表現；另外公司持份者也較多影響面更大。而安永華明氣候變化與可持續發展服務主管合夥人唐嘉欣則稱，多產業行業的ESG報告表現則相對較差，因其規模大，需要收集的訊息繁雜且耗時更長。

安永調查表示ESG報告質素更好的企業一般為較大或者超大市值的上市公司。何智權認為，這是由於大公司壓力較多，資源和人手更充裕，則順利完成ESG報告較為容易。但他又指，對於中小規模的公司，則需要讓其意識到ESG報告並非只是為滿足聯交所合規要求，而應該以公司管理思維去做，為公司未來價值提升有幫助。

在環境、社會及管治三方面中，何智權認為，其中有無合理的管治架構是決定另外兩個因素的前提條件。唐嘉欣又指，聯交所要求上市公司進行環境、社會和管治信息披露的出發點是希望給到投資者更多在做投資決策時可以評估和參考的信息需要。而未來將有更多企業的ESG風險披露將改善，一方面是為滿足聯交所的合規要求，另一方面則是由投資者作為外部驅動力。此外，隨著綠色金融概念不斷成熟，相信對企業的ESG 風險披露亦有促進作用。

文：鄒舒惠