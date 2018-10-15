豐興本週盤價開平 前三季獲利估小增、全年EPS上看5元

中部鋼筋大廠豐興 (2015) 今(15)日宣布，本週廢鋼、鋼筋及型鋼產品均維持平盤。受惠產品報價調漲，豐興 9 月自結稅前每股盈餘 0.52 元，第三季稅前每股盈餘 1.6 元，法人預估，EPS 約 1.28 元，全年 EPS 約 5 元。從國際行情來看，美國大船廢鋼上週無報價，日本 2H 廢鋼本週小跌至 350 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼報價小滑至 333~338 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 69.6 美元 / 噸上漲至 71.5 美元 / 噸。



雖然國際廢鋼小跌，但國內夏季限電將結束，市場看好市場需求轉強，第四季鋼筋、廢鋼價格有支撐，豐興今日也宣布，本週國内鋼筋、廢鋼及型鋼產品維持平盤。



豐興上週公布，9 月營收為 24.8 億元，較去年同期大增 57.23%，主要受惠產品漲價，自結稅前盈餘 3.03 億元，稅前每股盈餘 0.52 元。第三季營收為 78.19 億元，年成長 52.4%，自結稅前盈餘 9.32 億元，稅前每股盈餘 1.6 元，法人預估，EPS 約 1.28 元。



累計前三季營收為 227.9 億元，年成長 30.06%，自結稅前盈餘 26.25 億元，年成長 22.28%，每股稅前盈餘約 4.51 元。由於豐興的產線檢修將結束，預估出貨量將提升，獲利可望優於第三季，法人預估，全年稅後淨利 29.11 億元，年增 6.8%，EPS 為 5 元。