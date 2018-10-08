豐興本周廢鋼、鋼筋每噸調降200元 Q4新廠產能全開有助改善成本

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (8) 日開出本周盤價，為貼近國內外市場行情，本周除了型鋼產品維持平盤外，國内廢鋼收購價、鋼筋基價每噸均調降 200 元，不過高拉力鋼筋因反應原料釩和金報價走揚，附價每噸調漲 200 元，而第四季限電結束，豐興新鋼筋廠可望產能全開，有助成本改善，擴大產品利差表現。

豐興今日公告，廢鋼收購價每噸調降 200 元，每噸來到 1 萬元、鋼筋基價每噸下跌 200 元，來到每噸 18700 元，型鋼維持平盤，每公噸 21800 元，不過高拉力鋼筋因原料汎和金報價走揚，附價每公噸調漲 200 元。

國際行情方面，美國大船廢鋼本週報價 370~375 美元 / 噸，日本 2H 廢鋼本週平盤為 355 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼本週報價平盤為 335~340 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 69.5 美元 / 噸小漲至 69.6 美元 / 噸。

豐興業務經理莊文哲表示，國際廢鋼呈現緩步向上態勢，但豐興廢鋼收購價經過上月連 3 漲後，已經趨向國際行情，因此本周調整報價，而鋼筋盤價主要是跟進國內南部鋼筋廠，反應市場行情。

至於釩和金因中國大陸用量大增，近年漲勢強勁，9 月底報價與 8 月相比，已漲了逾 3 成，每公斤來到 100 美元，相較去年同期每公斤 30 美元相比，年漲幅也逾 3 成，因此高拉力加釩鋼筋透過調漲附價的方式來反應成本。

而進入第四季，夏季限電結束，豐興新鋼筋廠可望產能全開，達到月產能 6 萬公噸的水準，由於新廠生產效率優於舊廠，生產成本可望或的改善，也將有助鋼筋產品利差表現擴大，推升單季獲利表現。