兩岸客戶擴廠腳步加快 朋億6月營收創今年次高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613)2018 年 6 月合併營收為 5.92 億元。因兩岸半導體、面版等產業擴廠腳步加快，帶動朋億旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程服務的認列進度，挹注 6 月營收再創今年次高，較上月及去年同期分別成長 21% 及 110%；累計 2018 年第二季合併營收達 15.99 億元，季增、年增分別達 24%、185%。朋億表示，在兩岸半導體、光電及面板等產業近年來積極擴廠及新增產線來滿足龐大需求的趨勢明確下，推升旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程服務的業績表現，不僅貢獻今年上半年整體營收攀升 28.85 億元、年增 99% 的歷年同期新高水準，在手訂單水位也持續站穩高檔、且保持長達至少一年以上的訂單能見度，挹注朋億整體營運保持良好的成長動能。



展望 2018 年，隨著主要半導體、面板等大廠下半年進入傳統產業旺季，將有助於帶動朋億中國地區業績及營運仍見強勁的成長表現，為公司整體營運成長添翼。從朋億今年上半年中國及台灣地區營收比重分別 21% 及 80% 來看，其中，中國地區的營收明顯較去年同期成長 165%，凸顯公司受惠中國政府大力扶植半導體、光電及面板等產業自製率提升的趨勢下，帶動主要客戶的需求依然暢旺，有助於朋億下半年整體營運繳出優於上半年的成長態勢。



再者，朋億為公司經營的長遠發展，在環保事業領域的布局也不留餘力，旗下零排放整合環保工法概念，應用領域範圍廣於煤化工廠、造紙廠等廢水處理回收再利用，近期公司除了前進上海參加「中國環博會」，以提升公司品牌知名度外，也更積極與相關業者洽談合作的機會，以期環保事業能成為驅動朋億未來整體營運成長的另一因子。





