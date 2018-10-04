中秋檔期挹注 創業家9月營收年增逾三成 異業結盟備戰雙11

創業家 (8477)9 月營收達 3.94 億元，月減 3.59%，年增 33.03%；累計 1-9 月份營收達 36.33 億元，年增 38.33%。創業家表示，9 月份主要受惠於中秋節檔期帶動烤肉用具、食品類銷量成長，好吃市集引進多樣化烤肉組及牛排商品挹注全站訂單提升，其中月餅品項表現尤佳，9 月綜合銷量較去年同期成長超過 1 倍。此外，創業家也提到，9 月份降雨頻繁帶動生活市集站上雨具、除濕及修繕商品買氣湧現，iPhone 新機開賣也帶動相關週邊品項銷量月增 1.4 倍，而首波特定品項專館點數回饋開跑，更推升衛生紙、牛排商品 9 月份的業績雙雙創下歷年同期新高紀錄。



而松果購物指出，9 月歸功於中秋大檔、首度推出「99 購物節」、「理想好厝節」創造第三季大型家居商品客約配送商機，本月交易額達將近 9,000 萬元，以全站免運策略，搭配高 CP 值商品價格，為整體營運注入正向動能。



創業家總經理廖家欣表示，面對第四季網購旺季，將持續強化以量制價的絕對價格優勢，並以 AI 人工智慧剖析消費行為、銷售轉換率等關鍵大數據，搭配點數回饋及線上客服等數位服務，全面為年底最大檔期衝刺備戰。展望 10 月份，旗下生活市集、好吃市集以「打破週年慶」打響雙 11 前哨戰第一槍，並將攜手異業夥伴合作全新金流服務。