創業家旗下松果購物暖身雙11 10月交易額有望突破9000萬元

迎接雙十國慶到來，創業家 (8477) 旗下松果購物宣告正式為雙 11 開場暖身，推出「國民狂歡節」專區，更加碼不限消費金額通通免運再打 85 折。松果購物表示，繼 8 月份首度突破單月交易額 8000 萬後，9 月份單月交易額再逼近 9000 萬元，看好國民狂歡節將挹注一波強勁買氣，有望助 10 月份單月交易額一舉突破 9000 萬元大關。松果購物提到，根據過往雙十國慶期間來看，有國旗元素小物的商品品項數都會明顯增長；近一周來看 MIT 商品表現，台灣品牌三花的運動襪具品質保證最受消費者青睞，周銷量成長超過 5 倍，MIT 的孩童商品銷量也有明顯成長，又以 MIT 超厚 20mm 兒童雙面遊戲墊銷量表現最佳，近一周銷量成長 1.5 倍。



松果購物公關總監王佩琦表示，松果購物今年首度推出「國民狂歡節」專區，打出有別於線上線下周年慶的全新產品線，以高ＣＰ值家居商品及 MIT 商品為主力，再透過全站免運加碼專區 15% 高回饋吸客，提供消費者採購通路的新選擇，同時本檔期也期待透過精選台灣產地製造的 MIT 商品傳遞松果購物「以低價打造居家新靈感」的品牌定位，全面為雙 11 暖身備戰。