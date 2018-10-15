華碩處分力智電子股權15% Q4認列逾12億獲利 新普、士鼎創投接手

PC 品牌大廠華碩 (2357) 上週公告處分旗下力智電子 643 萬股予鋰電池大廠新普(6121)、士鼎創投，獲利達 12.14 億元，將挹注第四季每股盈餘 1.63 元。據悉，力智為華碩旗下發展電源管理 IC 的 IC 設計公司，目前股本 6.97 億元，2016 年下半年轉盈，今年上半年獲利 2.7 億元，EPS 3.9 元，華碩集團持股 52.03%，認列獲利逾 1 億元。



根據公告，華碩這次處分 643 萬股、約 15% 的力智電子之後，還剩下約逾 2.56 萬張的持股，比例為 36.75%。而這次的每股處分價格為 65 元，符合目前力智在未上市盤價的水準。



不過，這次處分力智電子股份金額共 4.18 億元，挹注獲利總額卻高達 12.14 億元，華碩指出，是因應 IFRS 會計準則，以此次處分價格先行認列所持有之力智電子所有股權的利益。



至於交易對象為筆電鋰電池大廠新普與具有聯電 (2303) 背景的士鼎創投，其中，新普持股約 5%，一般認為具有策略投資的意義。而因力智電子獲利穩定，據悉將朝 IPO 方向推動。