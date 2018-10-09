華碩ROG電競筆電銷售告捷！PChome平台Q3賣逾1600台奪冠

網購電競商機熱！根據台灣知名線上購物平台 PChome 最新統計資料顯示，華碩 (2357) 旗下電競次品牌 ROG 玩家共和國的電競筆電，在第三季累積銷售突破 1600 台，不僅較去年同期大幅成長近 7 成，亦奪下本季銷售冠軍，表現亮眼。其中，華碩指出，ROG Strix GL503 於眾多競爭對手中勝出，成為第三季首屈一指的熱銷機種。華碩聯合科技業務副總廖逸翔表示，ROG 玩家共和國近年來除持續深耕經營實體經銷門市，亦積極佈局線上購物，於自家 ASUS Store 及 PChome 24hr 購物、momo 購物網、Yahoo 奇摩購物中心等平台均設有 ROG 電競筆電專區，打造全通路服務網。



因此，ROG 玩家共和國乘勝追擊，宣布旗下電競筆電再添生力軍，同時也是世界首款配備 17 吋窄邊框顯示螢幕的電競筆電 -「ROG Strix SCAR II(GL704GM)」，承襲 15 吋同系列機種的 144Hz 畫面更新率、疾速 3ms 反應時間 (GTG) 之外，再加上 HyperCool Pro 的高端散熱技術以及多天線 Wi-Fi 與專利 ROG RangeBoost 技術等，希望銷售再創高峰。