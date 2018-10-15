顧立雄：台金融韌性遠比金融風暴時期高 可在美中兩隻大象腳下閃來閃去

財政部長蘇建榮接受媒體採訪時示警，要慎防美中貿易戰演變成金融風暴，金管會主委顧立雄今 (15) 日表示，不論從金融業的資本適足率、呆帳覆蓋率等指標來看，若未來出現流動性的風險，台灣現在的金融韌性已遠高於 2008 年金融風暴，「美中貿易戰就是兩隻大象在那邊弄來弄去，我們就是在大象腳底下閃來閃去。」

蘇建榮日前接受媒體採訪時表示，美中貿易戰不會是短期的現象，尤其川普如果連任美國總統，有可能延長到二年以上，將長期、謹慎看待發展，尤其要留意系統性金融風暴是否捲土重來。

針對蘇建榮示警的「金融風暴」之說，顧立雄表示，財金部會各有所司，央行管貨幣政策，財政部管財政政策，金管會則照顧金融機構因應風險的韌性。相較上次金融風暴來看，現在無論從資本適足率、呆帳覆蓋率等指標來看，我國金融機構的韌性都強化很多，對國外投資額度也密集控管，包括對大陸投資，還有保險業國外投資應有避險措施等，金管會都有在要求。

顧立雄表示，未來若出現流動性風險，從目前來看，台灣有足夠的韌性因應可能的金融風險。

顧立雄進一步指出，美中貿易戰現在是兩隻大象弄來弄去，台灣就是在大象腳下閃來閃去，不要被踩到，避免犯錯。

在美中貿易摩擦可能形成長期僵局的情況下，金管會將加強理解對個別產業、公司的影響，金管會會與經濟部等進行跨部會的溝通，由櫃買中心、證交所進行問卷調查，看政府能怎麼樣進行輔導，或是是否需要金融業的協助。