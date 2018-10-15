台股再挫逾百點又失守萬點 顧立雄：沒失序都尊重市場機制

台股今 (15) 日再重挫逾百點，萬點關卡又告失守，金管會主委顧立雄今日表示，上周台股單日重挫逾 600 點，那天就已經到了觀察指標，但只要不要有過於恐慌的心理造成失序，金管會就會尊重市場機制。

顧立雄表示，短中期是因為資金移動，及美債殖利率上升，造成新興市場的信心波動，但台股不論是殖利率、本益比、上市櫃公司淨利及營收成長力度，都比其他新興市場來得好，且台灣的經濟成長率、外銷訂單等也佳，股市終究會回到基本面，很有信心台股的基本面是相當不錯的。

顧立雄說，金管會會密切關注台股發展，但政府四大基金是否進場護盤不是金管會管的，以現在來看，暫時沒有要採取進一步的股市穩定措施，但金管會會與證交所聯繫，積極推動上市櫃公司實施庫藏股，且接下來美股、台股都會進入密切的法說會期間，因為台股上市櫃公司基本面不差，期盼各公司能盡快對外說明營運狀況，供投資人了解。

顧立雄日前曾表示「台股大震盪區間介於 10500~11000 點之間，且過去若跌破年線，也多能收復，10500 點是觀察指標。」但台股上週重挫跌破萬點，上週五雖然強彈收復，但是今天又再度重挫，是否要下調台股觀察指標成市場關注重點。

顧立雄表示，台股上周重挫逾 600 點，那天就已經到了觀察指標，目前金管會仍持續專注股市發展，在此情況下，要觀察的是，市場會不會有過於恐慌的心理，並看住上市櫃公司基本面，只要不要有過於恐慌的心理造成失序，金管會就會尊重市場機制。