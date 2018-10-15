【大行報告】中泰證券：開立醫療業績符合預期 彩超、内鏡業務保持快速增長

中泰證券發表研報指，開立醫療(300633-CN)公告2018年三季報業績預告，實現歸母淨利潤1.66-1.74億元，同比增長44.11-51.08%。業績符合預期，隨著高端產品繼續放量，彩超、内鏡產品持續保持快速增長。

研報指出，公司已於2018年8月收購上海威爾遜及和一醫療，10月完成工商變更開始併表，主要目的在於豐富上市公司内窺鏡相關配套產品種類，向内窺鏡治療器具領域拓展，同時也將公司銷售模式由一次性銷售設備向持續銷售耗材延伸，進一步提高公司盈利能力，根據兩家公司業績承諾測算，預計增厚公司2019年利潤近3000萬元。

研報認為公司是國内醫療診斷設備領先企業，強技術研發能力推動公司彩超和内窺鏡兩大產品線持續高端化升級，其中高端彩超S50系列和高清消化内鏡自2016年底上市以來逐漸被市場認可，帶來2017年業績加速向上的拐點，與此同時2018年上半年公司繼續推出新產品婦科專用彩超和4K高清硬鏡，高清鼻咽喉鏡已於2018年9月獲批，在研品種中超聲内鏡、血管内超聲均擁有強大競爭力，伴隨未來進口替代進程的推進，公司有望邁向新的台階。

中泰預計2018-20年公司收入13.29、18.52、23.79億元，同比增長34.38%、39.37%、28.42%，歸母淨利潤2.77、3.81、5.02億元，同比增長45.81%、37.39%、31.88%，對應EPS為0.69、0.95、1.26。目前公司股價對應2019年28倍PE，考慮到公司正處於業績加速增長期，高端彩超和高清内鏡有望受益於進口替代的進程，同時在研品種硬性内窺鏡、超聲内鏡、血管内超聲等成長性較強，中泰認為公司2019年合理估值區間為35-40倍PE，公司合理價格區間為33-38元，維持買入評級。

風險提示：海外銷售風險，產品質量控製風險，政策變化風險。