群聯董座潘健成飲水思源謝師恩 捐健檢套組予交大電機

群聯電子 (8299) 董事長暨交大電機系友會會長潘健成，因出身自交大，感恩交大多年來的教育，今日宣布捐贈新竹馬偕醫院的高端健康檢查套組給交大電機全體教職員，希望為高科技杏壇盡一份心力，共同守護母系教職員的健康。交大校長張懋中表示，潘健是他最感謝的人之一，每回交大需要校友的幫助時，潘健成總是二話不說，跳出來幫忙。長年以來，交大校園內不論是軟、硬體、實驗室，甚至辦活動等等，都是潘健成對母校回饋的心意。而今年潘健成為提升電機母系的福利，特別與新竹馬偕醫院共同攜手為全體教職員的健康把關，希望讓長期處在學術研究高壓力下的教職員們，趁此次健檢的機會來喚醒健康的重要性，日後為台灣培育更多高端科技人才。



交大電機系主任陳科宏表示，潘健成為現任交大電機系友會會長，在擔任會長期間，得知系上的獎學金等經費短缺，立即登高一呼，號召多位科技大老齊心協力幫助母系。同時也看到了系上師生們的需求，在「鼓勵大學部學弟妹儘早走進實驗室」的初衷下，因而傾囊相助設立了「交大電機、群聯電子 AI 機器人共同實驗室」。



而今日為教師節，潘健成今日因公務於海外公出未能親自到場感謝師恩，但仍透過同為交大畢業的群聯電子創辦人之一暨總經理歐陽志光代表出席轉達其心意。歐陽志光表示，「群聯電子創辦團隊緣起於交通大學實驗室，現在公司千名研發人員中多數也來自於交大，感念母校對科技人才的培育既紮實且多元，讓群聯能有一流的科技人才助力企業持續朝向國際化發展。群聯創辦團隊至今仍恪守交大校訓『飲水思源』，因此這次藉助新竹馬偕醫院提供一流健檢服務給母系的老師們，盼他們健康快樂持續為科技育才增添活力與熱忱。」