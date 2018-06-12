蔚華科今年營運樂觀 上半年優於去年 下半年還會更好

半導體測試設備經銷商蔚華科技 (3055) 今年營運展望樂觀；公司透露，拜台灣與大陸半導體產業持續成長，預估今年自家表現，上半年的營收及獲利都將優於去年上半年與去年下半年，而今年下半年也會比今年上半年好。蔚華昨日召開股東常會，說明去年營運成果，經營團隊表示，雖然蔚華在 106 年面臨諸多挑戰，但在經營團隊努力及客戶的支持下，與最重要的供應商 Xcerra 取得創造雙贏的新共識，也增加電性分析設備龍頭濱松光子學 (HAMAMATSU) 及晶圓檢測大廠東麗工程 (Toray Engineering Co., Ltd) 等經銷夥伴，去年仍繳出年營收 26.5 億元，每股淨利 0.4 元的成績單，而昨日股東會通過每股配發 0.8 元，其中 0.4 元為盈餘配發，另由資本公積配發 0.4 元。



對於今年營運展望，蔚華提到，公司主要經營的台灣及中國半導體市場都將持續成長，因此可以預期預期，今年上半年的營收及獲利都將較去年上半年與去年下半年成長，而今年下半年表現也會優於今年上半年。



此外，蔚華昨日也召開第十一屆第一次董事會，許宗賢、錦雲投資、蔡文預、陳有諒等四位董事，以及楊建國、吳佳蓉、呂惠民等三位獨立董事，一致推選許宗賢續任第十一屆董事長。

