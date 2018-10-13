債市利多浮現！10月密大消費者信心指數低於預期 

密歇根大學週五 (12 日) 公布月度消費者信心指數初值調查，10 月份消費者信心指數低於預期，但美國經濟政策的信心指數處於 15 年以來的新高。

密歇根大學週五公布的調查顯示，10 月份初步讀數為 99，低於路透社經濟學家預期的 100.4，該指數也低於 9 月讀數 100.1。

美國近一年消費者信心指數初值。(圖：tradingeconomics)

美國密西根大學消費調查主管 Richard Curtin 對此評論：「儘管 10 月初消費者信心指數下滑，但仍維持在相當不錯的水平，略高於 2018 年的平均值。」

值得一提的是，數據顯示兩黨更加支持政府的經濟政策的信心。Curtin 表示，10 月對政府經濟政策的信心攀升至過去 15 年來的最高值，反映國家經濟表現強勁。

自今年 3 月達到 2004 年以來最高水平 101.4，該指數呈現下行趨勢。

密西根大學研究每月兩次對 500 位美國消費者的態度進行調查，了解消費者對經濟前景的看法，包括對個人財務、通貨膨脹、失業、政府政策和利率的看法。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。債市偏向下減的消費者信心指數，代表著消費意願不強，經濟趨緩的可能性提高。

週五該數據發布後，美元指數期貨大漲，觸及日高 95.01 後下降，截稿前上漲 0.26% 暫報 94.94。