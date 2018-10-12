科技股反彈 美股開盤 道瓊指數漲逾350點

市場憂慮情緒消退，今 (12) 日美股開盤，在科技股反彈帶動下，3 大指數走揚，道瓊工業指數漲逾 350 點。

台北時間週五晚間 9 點 56 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 351.04 點 (1.40%)，標普 500 指數上漲 43.30 點 (1.59%)，那斯達克指數上漲 160.94 點 (2.20%)。

Netflix 漲逾 5%，亞馬遜和蘋果分別上漲 4.4% 和 3%，Facebook 漲 1.4%，Alphabet 上漲 2.5%。

摩根大通 (JP Morgan Chase) 和花旗集團(Citigroup)，於盤前公布第 3 季財報，表現皆優於預期，帶動其股價上漲逾 1%，提振了市場情緒。

週四美股續挫，標普 500 指數連續 2 天跌逾 2%，6 個交易日累計下跌 6.7%，創總統川普上任以來最長跌勢。

昨日標普 500 指數收跌 2.1%，至 2728.37 點；道瓊工業指數收跌 2.1%，至 25052.83 點；那斯達克指數收跌 1.3%，至 7329.06 點。

但悲觀情緒似未延續，週五亞股率先回穩，上證指數收漲 0.91%；日經 225 指數收漲 0.48%，南韓 Kospi 指數收漲 1.62%；台股收漲 2.4%，重返萬點。

週五美股盤前，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，這波股市下跌，只是「自然修正」。

梅努欽說，美國經濟成長「非常強勁」，且通膨也獲得控制；但市場總是朝過度樂觀，或過度悲觀的極端方向走。