APEC財政部長會議10月16日登場 蘇建榮率團推展財政外交

2018 年 APEC 財政部長會議將於 10 月 16 至 17 日，在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉行；財政部長蘇建榮將率領金融監督管理委員會、財政部賦稅署、推動促參司及國際財政司等相關人員出席，主題為「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。

財政部表示，本次會議討論議題包括「全球與區域經濟及金融展望」、「加速基礎建設發展與融資」、「提升金融包容性」、「促進國際租稅合作與透明」、「執行宿霧行動計畫」及「巨災風險融資與保險」等。

財政部表示，本次會議將綜整本年 3 月於巴紐莫士比港舉行之財政次長暨央行副總裁會議、6 月於巴紐馬當舉行之資深財金官員會議及相關議題研討會，APEC 各經濟體及世界銀行 (WB)、國際貨幣基金 (IMF)、亞洲開發銀行 (ADB)、經濟合作暨發展組織 (OECD) 及 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 等國際組織討論之工作成果。

此外，蘇建榮也將與 ABAC 及私部門代表進行政策對話。會後將舉行聯合記者會及發表 APEC 財政部長聯合聲明，提供領袖會議參考。



財政部表示，此次會議，將就我國總體經濟展望、基礎建設 PPP 計畫籌資及風險減輕措施、金融創新與消費者保護、執行 OECD 防止稅基侵蝕與利潤移轉 (BEPS) 計畫進展及數位經濟稅制、推動宿霧行動計畫倡議成果、災害保險政策等，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高我國際能見度。

