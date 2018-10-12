新城發展控股(01030-HK)9月合約銷售額同比增長101.93%

新城發展控股(01030-HK)公佈，於2018年9月，集團實現合約銷售金額約222.32億元(人民幣，下同)，同比增長101.93%，合約銷售面積約167.70萬平方米，同比增長95.55%。

2018年1月至9月累計合同銷售金額約1,595.74億元，比上年同期增長113.03%;累計銷售面積約1,272.27萬平方米，比上年同期增長132.99%。

子公司通過掛牌方式取得貴州省遵義市編號為2018-XP-45號地塊。該地塊位於遵義市新蒲新區東聯二號路與縱十路交叉口東北側，出讓面積為47,277.00平方米，規劃用途為居住兼商業用地，容積率為>1.0且≤2.5。集團需支付土地價款2.82億元。

子公司通過合作方式取得江蘇省蘇州常熟市編號為2018B-002地塊。該地塊位於常熟市濱江新市區虹橋路以南、江海路以東，出讓面積為60,373平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為1.9至2.2。集團需支付土地價款4.1億元。

子公司通過合作方式取得江蘇省蘇州常熟市編號為2018B-003地塊。該地塊位於常熟市濱江新市區揚子江大道以北、江海路以東，出讓面積為64,192.00平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為1.9至2.2。集團需支付土地價款4.19億元。

子公司通過合作方式取得雲南省昆明市果林湖地塊。該地塊位於昆明市國家級經濟技術開發區石龍路以西、安石公路以南，出讓面積為161,897平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為2.5。集團需支付土地價款6.64億元。

子公司通過合作方式取得湖北省黃石市居然之家項目。該項目位於黃石市下陸區磁湖路以東、杭州西路北側，佔地面積為70,122平方米，規劃用途為商住用地，容積率為≤3.5。集團需支付土地價款1.97億元。