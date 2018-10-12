舜宇漲逾10% 9月付運量強勁 大摩大和喊買 惟目標價降27%

摩根士丹利、大和資本維持「與大盤同步」及「買入」評級，舜宇光學 (2382-HK) 今 (12) 日開盤後，股價一路狂飆，截至收盤前，來到港幣 79 元，上漲 10.799%。

圖：新浪財經

摩根士丹利發表研究報告指出，舜宇 9 月付運量高於預期，相信這股勢頭可持續至 10 月，但受季節性因素影響，11 月及 12 月的付運量因需求放緩有機會下跌。

去年第四季舜宇付運量同於 10 月見頂，雖車載鏡頭付運量仍會成長，但該行對舜宇能否達成全年付運量目標存疑。雖大部分負面因素已反映，須待正面因素顯現，維持「與大市同步」評級，目標價港幣 95 元。

大和資本的研究報告則指出，由於手機鏡頭模組 (HCM) 及車載鏡頭模組 (VLS) 短期表現疲弱，加上全球不明朗因素困擾，將舜宇光學目標價由港幣 158 元大幅降至 115 元，減幅 27%，但維持「買入」評級。舜宇股價 9 月回檔 20%，相信已反映大部分不利因素，為長線投資者提供佈局的機會。

大和表示，中國手機商 Oppo 及 Vivo 下調第三至四季高端手機型號訂單，反映中國手機需求疲弱，但受惠於市占率提升，相信舜宇 HCM 今年出貨量仍可達到 20% 成長的目標。但受制於產品組合及人民幣貶值，預計 HCM 毛利率只會由上半年的 9.4% 輕微改善至下半年的 10.2%。

而週邊因素的影響，導致國際汽車商下調全年銷售預測，將影響舜宇的出貨量，預計 VLS 出貨量今年成長 27%，低於目標的 30 至 35%。

不過，大和相信，智慧手機型號升級的趨勢將加快，智慧汽車也會採取多鏡頭，預計舜宇今年獲利成長近乎持平後，2019 至 2020 年盈餘成長將加快至 42% 至 45%。