【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到昨日美股重挫創下近 8 個月以來最大單日跌幅影響，今日台股開低走低，重量級權值股大立光及台積電皆出現重挫，加上櫃買指數再度出現破底，傳產及金融類股亦同步遭遇賣壓影響，導致今日台股大跌，收盤台指期下跌 819 點，跌幅 7.83%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 97.76 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美股昨日受到美債殖利率走高，導致市場擔憂美國企業資金成本壓力上升，加上摩根士丹利下修半導體類股評等，導致美股昨日創下 8 個月以來最大單日跌幅，今日亞股同步受到影響，開低走低，上證指數跌破 2600 點，而 A50 指數由京東方、海通證券及中國聯通領跌下，重挫近 5%，日經 225 指數則受到發那科、TDK 及軟銀領跌下，下跌將近 4%。

《國際商品市場焦點分析》

美國公債殖利率維持在高點，IMF 下調了今明兩年全球經濟增長預測，利空消息引發全球股市重挫，風險規避情緒蔓延至商品市場，伊朗制裁相關題材把油價推升到逾４年高點後出現鈍化，投資人轉為注意美國持續累積的庫存，油價受到衝擊於週三雙雙重挫；美國農業部將在週五凌晨發布月度供需報告，在過去一個月作物品質改善下，預計產量將再上調，期貨價格因此再度下跌。

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