〈療癒打卡商機〉台開如何用「貨櫃屋星巴克」 打響花蓮開發案第一砲？

現代人生活忙碌，能夠小小犒賞自己，追求所謂的小確幸，可以讓生活增添幸福感，而時下最盛行的就是在熱門景點打卡，再分享到個人的社群平台，而這個在社群平台打卡的渲染力，也成為目前最夯的行銷手法。

這次，台開在花蓮洄瀾灣打造的「貨櫃星巴克」，堪稱最強打卡熱點。這座台灣首間以貨櫃屋為造型的星巴克門市，是台開 (2841) 董事長邱復生力邀日本建築大師隈研吾操刀，設計出比美國西雅圖星巴克貨櫃門市大上一倍的花蓮「星巴克貨櫃屋 洄瀾門市」，尚未開幕就造成全台星巴克鐵粉的熱門話題。

其實，提議以貨櫃作為創作題材，是邱董的點子。過去是影視大亨的邱復生創意和點子源源不絕，從園區的規劃到細節監工，他都親力親為，精力充沛的樣子，完全看不出之前曾經生過一場大病。

邱復生九年磨一劍

催生隈研吾再生建材「處女作」

這次邀請到日本建築大師隈研吾設計貨櫃星巴克，也是一項艱難的挑戰！因為隈研吾大師的建築特色一向就是以低調造型、在地取材、突顯自然環境的美好、千鳥、木結構、榫卯結構為主，因此多半用自然建材，如木頭或竹子為主，這次幫洄瀾灣星巴克設計貨櫃造型，是他第一次再生媒材 - 貨櫃創作，也是邱董親自再三邀請。

因此，這個貨櫃星巴克意義獨特，隈研吾以 Recycle(重生) 設計賦予新生命，成為有機體建築，每個貨櫃在台開新天堂樂園退休後組成的新生命，如同星巴克不只有提供咖啡，是人與人相遇的地方。

「貨櫃星巴克」正中網美風

開幕首日吸金近 200 萬

邱復生表示，台開這自 2009 年向花蓮縣政府申購取得取土地，這 9 年經過整地、環評，邀請國際建築師展開規畫，在取得建照後才是新階段的開始，正好交給年輕的一代來做。這間全台第一座貨櫃星巴克，開幕首日營業額就達到 197 萬，打破全台 450 家星巴克開幕日的紀錄，總計來客人數近 2000 人，車道 (Drive Thru) 也有 300 組車輛點餐，表現比預期驚艷。

星巴克洄瀾門市是花蓮第一間車道型門市，坐落於花蓮主幹道之一的南濱路上，是往返花蓮台東的必經之路，交通便利性也吸引打卡遊客前來朝聖。其中，總計室內使用坪數為 89 坪，總客席座位共 86 個，除了可在室內一二樓享用咖啡外，也能夠直接開車點餐，並快速將咖啡帶著走，無論是在地人或是途經此地的消費者都能夠隨時隨地享用到星巴克咖啡的美味。

而花蓮新天堂樂園旁的貨櫃星巴克，未來將結合貨櫃大街等多元活動的舉辦，都將成為花蓮打卡、拍照的吸晴焦點。

台開打造新天堂樂園，引進威秀影城。(台開提供)

下一階段亮點：新天堂樂園

就要老中青「玩在一起」

不光是貨櫃星巴克，台開規劃的「花蓮洄瀾灣園區 - 智慧城市」就是以享樂文化為主題，目前除了規劃住宅 - 日出山莊、商場 - 新天堂樂園、住宅 - 天空之城、影視園區等等，整體規劃 80 公頃，可開發面積 45 公頃。

花蓮洄瀾灣的商場「新天堂樂園」和貨櫃星巴克，將自今年 2018 年年中開始分階段試營運，包括占地一萬多坪之影城、劇院、AR、VR、溜滑梯等之全台灣最大五感體驗的室內數位樂園，也是最適合祖孫三代的樂園，也是結合娛樂、文化、運動、音樂、表演等全新創意概念的多功能數位娛樂中心。

此外，台開在也在花蓮港親水遊憩區順利取得簽約，預計將推廣獨木舟和立槳獨木舟等水上活動，未來在台開花蓮智慧城市的開發佈建，都有擴大開發營運的效益。