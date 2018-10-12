鮮食、菲律賓業績穩增 統一超9月營收年增逾一成

統一超 (2912)9 月營收 207.73 億元，年增 10.20%；累計 1-9 月營收 1,831.81 億元，年增 10.71%。統一超表示，主因受惠換季等氣候因素，7-ELEVEN 本業黑糖珍珠撞奶及加熱鮮食買氣夯，帶動業績成長；轉投資部分，康是美換季保養品、菲律賓 7-ELEVEN 鮮食等業績也表現俱佳。轉投資事業部分，統一超提到，康是美因舉辦秋季醫美大賞，帶動換季、保養商品業績成長；而海外事業的菲律賓 7-ELEVEN，鮮食、現煮咖啡「City Blends」結構穩定成長，加上店數較去年同期增加 270 店，目前店數達 2,442 店，整體業績成長超過 15%。



統一超指出，7-ELEVEN 本業部分穩定成長，受惠 CITY CAFE 黑糖珍珠撞奶買氣夯，去年底推出後，至今熱銷超過 800 萬杯，相關業績成長超過 15%；鮮食部分，7-ELEVEN 與日本最大咖哩專賣店 CoCo 壹番屋獨家攜手，成功帶動類別業績成長近 10%；此外，掌握中秋烤肉商機，7-ELEVEN 在今年中秋第二波預購中加入烤肉專區，帶動中秋預購業績較去年成長近 20%。