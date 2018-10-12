企業成本增加 為美國2019年獲利成長帶來隱憂

近期，美國股市大幅回落，道瓊斯指數和 S&P 500 指數在週三 (10 日) 達到自 2 月 8 日以來的最大單日跌幅，投資者情緒緊張。同時，美國債券利率的飆升再次引發了市場對利率上升和企業成本上升的擔憂。

第三季財報將在本周持續發布，投資者和分析師將可能見到更高的勞動力成本、美元走強以及關稅對原物料價格所帶來的影響。

不過，即使在週三的面臨大量拋售，S&P 500 指數仍然上漲 4.2%。強勁的獲利幫助股市從 2 月和 3 月的急劇下跌中反彈，並使得大部分投資者對市場估值仍保持樂觀。

根據數據顯示，分析師預計第三季獲利成長 21.4%，反映了去年年底國會批准的大規模稅收改革影響。2018 年整年的獲利成長則預期為 23.1%，反映出公司稅率的降低。不過，今年可能已經來到獲利週期的高峰，預計明年 2019 年成長率將放緩至 10.3%。

RBC 資本市場負責人 Lori Calvasina 在一份報告中表示，公司的成本壓力越來越大，有超過三分之一的 S&P 500 指數公司的全年獲利率預期持續萎縮。Calvasina 指出，工資的上升是影響獲利率的主要風險，許多公司都提到了對於關稅和美元走強帶來的相關的成本擔憂。

到目前為止，美元指數全年上漲約 3.7%，交易價格高於去年同期，可能對美國跨國公司的獲利帶來影響。而中美貿易戰也為公司的成本增加帶來擔憂，美國和中國已經開始了互徵關稅。

紐約投資銀行首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示:「隨著關稅激增，貨物成本上升，工資成本也一同上升。目前我們還沒有看到實質的數據，但我認為有部分產業已經開始經歷工資成本的增加。」