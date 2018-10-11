Costa母公司股東高票通過：可口可樂51億美元收購Costa只差一步

可口可樂對 Costa 51 億美元的收購案距完成又近了一步。

10 月 11 日，咖啡連鎖品牌 Costa 母公司 Whitbread 宣布，可口可樂收購 Costa 的交易案獲得了 Whitbread 股東的批准，有 99.27% 的股東投票同意交易。

不過，此次收購還需通過歐盟和中國的反壟斷審批，預計在 2019 年上半年才能完成。

今年 8 月 31 日，可口可樂宣布將以 39 億英鎊（51 億美元）全資收購 Costa 咖啡。可口可樂在公告中表示，將從 Whitbread 手中收購 Costa 咖啡，這將為可口可樂在歐洲，亞太地區，中東和非洲等地區提供一個強大的咖啡銷售平台，並有機會進一步擴張。

有分析認為，可口可樂收購 Costa 是進軍熱飲市場的重要一步，Costa 在咖啡採購、自動售貨和分銷方面的經驗將助力可口可樂發展。

可口可樂總裁兼 CEO James Quincey 表示:「熱飲是可口可樂公司少數幾個沒有全球品牌的領域之一，而 Costa 的強大的咖啡平台讓我們得以進入這個市場。」

公開資料顯示，Costa 咖啡 1971 年在英國倫敦創立，目前在全球三十多個國家擁近 4000 家連鎖店（在中國市場超過 450 家），超過 8000 台咖啡自動販賣機。截至 2018 年 3 月 1 日，Costa 創造了 13 億英鎊（17 億美元）的收入和 2.38 億英鎊（3.12 億美元）的稅息折舊及攤銷前利潤。

1995 年，Whitbread 以 1900 萬英鎊收購了 Costa，而本次交易價格是 23 年前 Whitbread 收購價的 205 倍。出售 Costa 不僅能讓 Whitbread 獲得巨額的現金收益，其股價也在 8 月 31 日收購消息傳出後大漲了近 20%。