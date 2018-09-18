可口可樂正開展一場史無前例的變革：進軍大麻市場

始創於 1886 年的可口可樂（Coca-Cola）做出了一個石破天驚的舉動：進軍大麻市場，生產含有大麻二酚的飲料。

加拿大媒體 BNN Bloomberg Television 周二引述多名消息報導稱，可口可樂公司正在與加拿大特許大麻生產商 Aurora Cannabis Inc. 進行「認真商討」，意在聯合開發大麻（Marijuana）飲料。知情人稱，雙方的商議「進展神速」。

大麻二酚 (Cannabidiol) 通常被稱為 CBD，是大麻植物中的非精神活性成分，通常用作藥用。這種成分能讓人有類似吸大麻的快感，但不會刺激出嗨到極點或者興奮不已的感覺，其具有抗炎、鎮痛、抗噁心和抗癲癇的作用。

可口可樂開發大麻飲品的目的是希望大麻可樂能緩解炎症、疼痛和痙攣。該公司在回復媒體的郵件中解釋：「我們正在密切關注全球範圍內非精神活性 CBD 作為功能性健康飲料成分的增長空間。這個領域正在迅速發展。」

至於為何選擇一家加拿大公司進行合作，可能是因為按照美國藥品執法局的規定，在全美層面，CBD 是禁品，它仍然像大麻一樣屬於嚴格接受管控的麻醉藥品。而在某些州，CBD 被認為是合法的，允許其被用於醫療或者娛樂性質。而在加拿大，CBD 可被用於醫療用途的處方藥。

不過，按照美國的相關規定，含有 CBD 的飲料銷售是合法的。

大麻——新的增長領域

分析師對於可口可樂的上述消息並不驚訝。當前，消費者對於含有大麻的產品需求激增，而傳統零售業銷售正呈現出放緩態勢。

「快速消費品、酒精和煙草領域的企業對於大麻的興趣正在增加，他們將之視為一個新的收入增長載體。大麻市場當前正處於起步階段，並沒有多少可以合作的夥伴。」GMP Securities LP 公司股票研究部門董事總經理 Martin Landry 在接受 BNN Bloomberg Television 採訪時說。

公司發展乏力刺激了可口可樂尋求國際市場增長和新的概念飲料。他們在日本提供酒精飲品。

大麻市場的增長潛力看起來也頗為廣闊。根據最近刊登在 Hemp Business Journal 期刊上的一份報告，估計到 2020 年，消費型 CBD 的市場規模將從 2015 年的 2.02 億美元增長至 21 億美元。

而如果大麻公司的估值在未來幾年下降，可口可樂的相關直接投資可能會帶來一些風險。

周一開盤時，在多倫多證券交易所上市的 Aurora 股價盤中飆升 19%。可口可樂股票一度在紐約證券交易所上漲 0.72%。