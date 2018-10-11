〈王令麟打O2O戰〉東森購物今年賺逾半個股本可期 最快2020年掛牌

東森集團今 (11) 日宣布完成知名品牌通路「自然美」收購，線上線下布局趨於完整，東森購物董事長王令麟看好，東森購物今年有望賺逾半個股本，至 2020 年合併營收可望突破 300 億元，每股純益 (EPS) 更有機會達到 7-8 元，屆時就是良好的進入資本市場時機點，他強調，上市沒有急迫，但確實有此規劃。

王令麟指出，去年東森購物 EPS 4 元，今年有望達 5-5.5 元，預料最快至 2020 年就有機會上看 7-8 元，一旦 EPS 達到此目標，就是掛牌的好時機。

此次東森集團在線下通路完成「自然美」部份股權收購，主要是王令麟希望強化 O2O(Online To Offline) 的布局，讓商品可透過實體店更「接地氣」，未來，東森購物將透過自然美實體通路，增加銷售東森自有的強項商品包括美妝品和保健商品的管道。

王令麟直言，過去電商是 10 年河東，但如今「已是河西」，今年前 8 月就關了 8-9 家業者，做線上很辛苦，全球趨勢是線上要結合線下，而自然美在台灣 240 個據點未來有望擴充到 500 家，可藉此提供會員更多的實體服務，例如導引線上顧客到店鋪去做 SPA。

另外，對於第二類電信服務，王令麟說，應該會與中華電信或遠傳電信合作，目前都在洽談中，預計最快明年 1 月起可以完成相關服務。