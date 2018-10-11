〈王令麟打O2O戰〉設定5大經營目標 線下將併購自然美實體通路

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (11) 日召開董事會，進行董事長改選，由東森集團總裁王令麟重新接掌東森購物董事長，全力衝刺集團金雞母事業版圖布局，王令麟表示，將帶領東森集團朝向五大經營目標邁進，包括第二類電信、第三方支付、台北捷運廣告經營、購併線下自然美美妝保健通路、邁入商辦大樓電梯電視線下廣告經營等，全力結合線上線下事業衝刺營運。

東森購物加上今年併購的草莓網，前 3 季合併營收達 116.9 億元，稅前淨利 5.3 億元，年增幅高達 72%。

王令麟說明，在劇烈競爭環境下，東森購物去年獲利是台灣電商第 3 高，主要是藉由發展多通路的經營，包括 4 個電視頻道、5 個中華電信 MOD 頻道、2 個購物網站、型錄、行動購物 APP、電話行銷等，成功以全通路與不同族群消費者做最廣的接觸。

為了擴展全通路的觸角，東森旗下 ETtoday 新聞雲近期標下台北捷運廣告，將線上廣告和線下廣告結合互導，開展 O2O 串連優勢。

另一方面，東森購物也預計投資 2 億元，來投資商業辦公大樓電梯電視廣告，東森購物說明，全台商辦大樓超過 12 層樓以上，其中，台北市就有超過 5000 棟，新北市則約有 2000 棟，由於商辦廣告領域為第二大戶外廣告渠道，東森目標將與消費者的溝通管道布局於上班族必經的場域環境。

同時，王令麟說，為了強化服務並鞏固會員，東森購物也積極發展第三方支付，結合東森幣建構起東森線上行動生態圈，例如搭配東森幣，未來可支付停車、水電費，後續服務範圍也將再擴大。

至於市場關注的「第二類電信」事業，則是希望藉此有效降低集團使用電信成本，同時提供給會員全新服務。

另外，在併購國際垂直美妝線上通路「草莓網」後，東森又完成知名品牌和線下通路「自然美」收購，為國際化布局與線上線下零售整合，邁進一大步。