霹靂Q3營收季增3%達1.62億元 新劇集加溫Q4營運可期

霹靂 (8450-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 5399 萬元，月增 2.25%，年減 8.33%；第 3 季合併營收 1.62 億元，季增 3.18%，與去年同期相當；前 9 個月累計營收 5.01 億元，年增 7.83%。霹靂指出，第 3 季受惠「霹靂藝術科幻特展」門票收入與商品銷售收入成長，但受到線上盜版影響，使營收與去年持平，第 4 季在新劇集成功推出帶動下，營收表現可期。

霹靂財務長郭宗霖指出，第 3 季雖有「霹靂藝術科幻特展」帶來不錯的門票收入與商品銷售收入，但受到線上盗版影響，使營收較去年同期持平，不過，10 月 1 日推出的「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」已陸續傳來好消息，首播當晚台灣網站點擊數即突破 10 萬人次。

霹靂的「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」第一季 2016 年在日本上映時，造成銷售狂潮，第二季已於本月 1 日在日本上映，郭宗霖表示，對第二季表現抱有高度期待，可望延續第一季熱潮，未來也盼能持續在日本市場做遊戲、周邊商品、電視劇的授權。

目前「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」在台灣新媒體部分由「愛奇藝」獨播，日本除新媒體平台外，還在 TOKYO MX、BS11 及 SUN TV 等電視台播出，中國市場部分，則由優酷獨播，在台灣首播當晚，網站點擊數即衝破 10 萬人次，延續前作聲勢，甚至熱度與聲量都更超越前作。

郭宗霖指出，由於台灣及大陸市場的新媒體版權均採預售方式銷售，看好「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」可望為第 4 季貢獻營收，後續包含遊戲授權與商品銷售等長尾效益，也更值得期待，且隨著該劇集成功推出，加上中國市場的拓展，來自海外市場的收入將更為可期。

此外，今年以來，霹靂在中國市場商品銷售快速成長，隨著「雙 11」與「雙 12」線上購物熱潮即將到來，霹靂預期可望再創線上銷售佳績。