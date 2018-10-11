億光勝訴 日亞化白光LED在美專利無效定讞

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (11) 日表示，與日亞化在美國的專利爭訟落幕，美國最高法院日前做出最終判決，駁回日亞化上訴請求，認定日亞化白光 LED 美國專利號所主張的權利項全部無效，億光獲得最終勝利。

億光於 2012 年 4 月 20 日針對日亞化 2 件 YAG 白光 LED 專利，向美國密西根東區地方法院提起專利無效與不侵權確認訴訟，陪審團於 2015 年 4 月 22 日，分別以專利不具進步性、專利不具可實施性等理由，決定日亞化所主張的權利項全部無效，密西根東區地方法院法官並於 2016 年 1 月 25 日再次確認陪審團的判決。

億光指出，當時日亞化不服判決並撤換代表事務所，上訴至聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)，但今年 3 月 30 日，CAFC 法院再次確認專利無效，日亞化上訴失敗，之後日亞二度撤換代表事務所，並上訴至美國最高法院。

億光表示，美國最高法院在今年 10 月 1 日作出最終判決，認定專利無效，駁回日亞化的上訴請求。億光智權處處長林咸嘉表示，專利權最主要的目的是為保護創新研發結果，並鼓勵產業發展，但針對競爭對手藉由訴訟手段干預市場行為，則應不屈不撓、奮戰不懈，致力於市場公平競爭。

億光強調，持續投入與擴充技術及產品的研發、製造、設計的能力，加深智慧財產權佈局，以強化產品競爭力，目前已取得美、中、日、歐、韓、台等地區取得多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務及產品。針對市場上對億光所散播的不實消息，將提起必要的國際訴訟，以捍衛客戶及股東權益。