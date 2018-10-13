銷售旺季來臨 指尖商機爆發

迎接購物旺季，光棍節開出網購第一槍，接著一連串節日，旺季從年底延續到明年初，電商、物流、金控等產業受惠。

【文／劉瓊雯】

二○○九年十一月十一日，中國電商巨擘阿里巴巴旗下購物網站淘寶在這一天舉行打折促銷，以「購物狂歡節」宣傳，採降價方式大促銷，鼓動雖沒對象也要對自己好的單身男女為自己買禮物，之後便每年舉辦，在業者及商家、新聞媒體、社群網站的傳遞之下，光棍節成為為自己添購商品的正當時機，商家也搭此節日行銷，成為購物節。

然而幾年下來，光棍節不僅為大陸全民瘋狂消費的日子，台灣的電商平台也跟進，蝦皮、PChome 24h 及 momo 購物網紛紛跟搶此商機，距離全球最大的網路購物「雙十一購物節」僅剩一個月，除了實體店面的周年慶，各電商平台也不遑多讓，加入周年慶戰場，為雙十一暖身。

網購市場成長快速

鉅豐財經資訊執行長郭恭克表示，由於今年美中貿易戰加上經濟成長趨緩，中國消費成長率正逐年下降中，台灣軍公教年金改革於一八年七月一日上路，年底恐反應年改效應，國內消費力道仍待觀察，若台商返台投資意願升高，便會帶動商辦租金等提高，有利於收租者，然而國內金融業者有機會受惠，台灣消費能力可望上升，但目前處於尚未明朗的階段，投資上仍需保守看待。

儘管今年國內消費力道恐受年改效應影響，但網購的熱潮並不會隨著遞減，根據經濟部統計處報告顯示，近年網購市場成長快速，一七年無店面零售營業額達二三八七億元，創歷史新高，年增四．八％，其中電子購物業，包含網路購物及拍賣、電視購物、廣播及郵購等，營業額從一一～一七年，短短六年之間，從一一○三億元攀升至一六九五億元，平均每年成長七．四％。再根據資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）所針對的消費者網購行為調查報告，台灣網友日常購物頻率中，網購頻率已逼近實體購物，其中二一～四五歲族群網購頻率又高於整體頻均，而網購者最常購物的前五大Ｂ２Ｃ平台依序為 PChome 24h（五○％）、Yahoo 購物中心（四五％）、momo 購物網（四一．五％）、創業家兄弟（十七．九％）與博客來（十六％）；至於最常購物的 B2B2C、C2C 開店平台，前五名依序為露天拍賣（三六．八％）、蝦皮購物（三六％）、PChome 商店街（三六％）、Yahoo 拍賣（三三．九％）與 Yahoo 超級商城（三一．三％），隨著網路購物蔚為潮流，加上行動化商品應用提升便利性，今年電子購物營收成長可期。

雙十一揭開序幕

進入第四季，代表著購物旺季的來臨，不管是十月百貨周年慶開跑，到了十一月進入網購旺季，由雙十一開出第一槍，緊接著還有歐美感恩節、聖誕節送禮、跨年派對、年貨採購等，隨著一連串節日的到來，銷售旺季幾乎從年底延續到明年初，強勁的消費力道不容小覷，不僅消費者不手軟，業者們對第四季商機想像空間無限，每每看到業績更是笑呵呵，觀察近三年電子購物營業額之淡旺季趨勢，每年旺季約落在十一月至隔年一月間，集中消費拉升業績達到最高峰，而相關電商個股網家、富邦媒、創業家，以及物流相關的中菲行、宅配通，另外還有金控例如第一金、玉山金等產業都可望受惠。

來源：《先探投資週刊》 2008 期

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