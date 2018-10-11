中國央行行長稱宏觀杠桿率已穩住 年初增長目標可以實現--財新網

中國央行行長易綱周四表示，目前中國宏觀經濟運行平穩，防範金融風險初見成效，年初預定的增長目標可以實現。

他在接受國內媒體--財新網的采訪時並指出，當前宏觀杠桿率已穩住，國有企業的杠桿率持續下降，地方政府的負債可控；中國經濟在穩杠桿的同時，更實現了經濟結構的持續優化。

“多年來，我們一直在說去杠桿。現在杠桿穩住了，是個重大的變化。”易綱稱。

他並表示，目前中國央行所有貨幣政策都是以國內經濟為主要考慮。目前從消費、利潤、稅收和國民經濟的名義增長率等各項指標來看，經濟都在一個不錯的區間運行。國際收支大體是平衡，金融風險總體可控。

同時，貨幣信貸增長適度，且非常支持實體經濟和小微企業；而在實現高質量經濟發展的過程中，消費對經濟增長的貢獻突出。

他並談到，在經濟發展走向高質量發展的過程中，也有很多資產配置的機會，“我們在走向高質量發展的過程，是穩定、有序的。我看到這種趨勢還是有信心的。”

中國國家發展改革委副主任寧吉喆周一表示，中國經濟有波動是正常的，但總的發展態勢是總體平穩，穩中有進，穩中向好，全年經濟發展的主要預期目標現在看來是有條件，有能力，有信心實現。

中國社科院國家金融與發展實驗室上月發布報告稱，二季度末包括居民、非金融企業和政府部門的實體經濟杠桿率由2017年末的242.1%增加到242.7%，上升了0.6個百分點，基本保持穩定。

路透北京10月11日