港股午後跌逾千點 25000點恐撐不住 暫勿進場

港股今 (11) 日午後延續早盤跌勢，跌幅一度擴大至 4.05%，下跌 1059.79 點，截至發稿，跌幅收斂至 3.71%，跌 972 點，報 25220.24 點。

圖：新浪財經

大盤跌勢兇猛，港交所 (0388-HK) 午後似乎也放手一跌，發稿前報港幣 196.3 元，大跌 5.987%，市值來到港幣 2454.99 億元；小米 (1810-HK) 跌 9.3%，報港幣 12.48 元；騰訊 (0700-HK) 跌 6.7%，報港幣 267.2 元，股價仍在港幣 270 元以下。

至於大盤何時止跌？新浪財經引述信誠證券聯席董事張智威表示，今早港股低開 800 點報 25392 點，之後跌幅擴大至逾千點，短期料將跌破 25000 點支撐。

他指出，從今年 1 月 29 日恒指高位 33484 點計算，目前已累跌逾 7000 點，前景仍然黯淡，技術上仍未見底．因此建議投資者暫時不要進場。

張智威預計港股或會跌至 24100 點水準，屆時，投資者可考慮進場買金融股及保險股，包括：匯控 (0005-HK)、恒生 (0011-HK)、平保 (2318-HK)、友邦 (1299-HK) 及國壽 (2628-HK)。

