中國擬擴「大到不能倒」名單 中國銀行股集體重挫

中國大陸擬擴大「大到不能倒」金融業名單，以防範金融出現系統性風險，於港股掛牌之中國銀行股今 (11) 日集體應聲重挫。

外電引述知情人士透露，中國將擴大系統重要性金融機構的數量，反映中國決策層面對大陸債務規模空前膨脹，決定加強監管，以防範出現系統性風險。

知情人士表示，中國制定了完善系統重要性金融機構監管指導意見，首批至少 50 家銀行、保險和證券公司，或將被納入系統重要性金融機構 (SIFI) 的評估。

針對潛在可能歸類為 SIFI 的機構，監管當局擬提出特別的監管要求，以增強其持續經營能力。因此，在額外的資本適足率、流動性、以及槓桿率、曝險，以及關聯交易和信息披露等方面，將協調相關部門加強信息共享和監管合作。

知情人士表示，中國監管機構目前考慮約 20 家銀行具有系統重要性。

興業銀行首席經濟學家魯政委的分析報導，在去年全國金融工作會議以後，新成立了高規格的國務院金融穩定發展委員會，尤其關注跨行業的金融監管，即銀行、保險、證券、基金，資金流向或風險傳染都密切相關。因此，監管的核心就是「抓大放小」，對大型機構要「特別盯緊一些」。

所謂系統重要性金融機構 (SIFI)，即那些被貼上「大到不能倒」標籤的金融機構，是指業務規模較大、業務複雜程度較高、一旦發生風險事件將給地區或金球金融體系帶來衝擊的金融機構。

中國進入全球 SIFI 之列的金融機構共有 5 家，即工行 (1398-HK)、農行 (1288-HK)、中行、建行等 4 大銀行，以及中國平保 (2318-HK)。這些機構被要求額外增加資本金。而目前可能增加的是國內的 SIFI 機構。

消息令這 5 家進入 SIFI 的中國銀行股今日應聲重挫，截至發稿，工行跌逾 3%，報港幣 5.16 元，農行跌 3.279%，報港幣 3.54 元，中行跌 2.695%，報港幣 3.25 元，建行跌 2.866%，報港幣 6.1 元，中國平安跌 4.08%，報港幣 71.7 元，跌幅最大。

其它銀行股也跟跌，交銀 (3328-HK) 跌 3.158%，報港幣 5.52 元，中信銀行 (0998-HK) 跌 2.469%，報港幣 4.74 元，民生銀行跌 3.036%，報港幣 5.43 元，郵儲銀行跌 3.52%，報港幣 4.66 元。

