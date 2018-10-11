港股午盤暴跌3.76% 再創15個月來新低 失守26000點

受到美股股災拖累，恒生指數今 (11) 日開盤暴跌 3.05%，失守 26000 點，之後跌幅持續擴大，截止午間收盤，恒生指數跌 3.76%，報 25207 點；國企指數跌 4.1%，報 10015 點；紅籌指數跌 3.68%，報 4110 點。

圖：google

騰訊 (0700-HK) 暴跌 7.26%，領跌藍籌，將創 7 年來最大跌幅，報港幣 265.6 元，跌破 270 元關口。距離騰訊公布第三季財報倒數近 1 個月，大行瑞銀及摩根大通率先調低騰訊盈餘預測，再砍目標價超過 10%。

大盤重挫拖累今日掛牌上市的新股表現，贛鋒鋰業 (1772-HK) 暴跌 20.73%，美的置業 (3990-HK) 跌 6.35%。

市場人士分析，綜合目前市場環境來看，新股承受估值偏高、資金面環境不佳和投資情緒持續走低等壓力，高破發率符合市場規律。但長期來看，港股市場擁抱新經濟仍是未來轉型的出路，陣痛難免。

房地產股下跌，雅居樂集團 (3383-HK) 跌 10.7%；中國奧園 (3883-HK) 跌 9.43%；碧桂園 (2007-HK) 跌 6.75%；融創中國 (1918-HK) 跌 6.53%。新世界發展 (0017-HK) 跌 3.03%；長實地產 (1113-HK)) 跌 2.76%。

香港特首林鄭月娥在《施政報告》時提出多項房屋政策相關的措施，藉以增加土地供應，其中調高公私營建屋比例及填海最為關注。分析認為，將私營土地撥作公營，令發展商未來可賺錢的項目減少，對地產股構成負面影響。

花旗表示，整體來看，《施政報告》的房屋政策與預期相若，對房市及房地產股影響「中性」，預期房價見頂會令發展商股第四季受壓，維持行業「減持」評級。

摩根士丹利表示，政府沒有再推出新的打壓房市需求措施，提高公私營建屋比例至「七三」，變相令私營房屋的潛在供應將減少，中短期對房市有正面影響，但面對利率上升及宏觀經濟前景不明，或令投資者對房地產股卻步，偏好收租股多於發展商股。

申萬宏源認為，指數急跌或加速築底，同時也提供了中長期配置機會，不過，短期操作上的難度依然較大。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 25.07 億元，港股通 (滬) 淨流入 10.8 億元；深股通淨流出 9.75 億元，港股通 (深) 淨流入 4.62 億元。

滬股通中資金流入最多的是剛泰控股，淨流入 4025 萬元，其次為中金黃金、伊利股份、恒瑞醫藥、喜臨門。資金流出最多的是中國平安，淨流出 2.69 億元。

深股通中資金流入最多的是美尚生態，淨流入 3132 萬元，其次為南都電源、健帆生物、紫光國微、深圳惠程。資金流出最多的是京東方 A，淨流出 2.49 億元。