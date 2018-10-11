港股開盤暴跌830點 失守26000點大關 交銀警告未見底

美股遭遇股災，拖累亞洲市場，恒指今 (11) 日開盤暴跌 850 點，失守 26000 點大關。交銀警告，第四季港股將持續波動，大盤仍未見底，宜控管風險。

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美股於美東時間週三 (10 日) 收盤重挫，科技股跌幅領先，道瓊工業指數暴跌超過 830 點。美債殖利率迅速攀升並維持在多年來的最高水準，令投資者感到擔憂。拖累恒生指數今日開盤暴跌 3.250%，失守 26000 點，至 25342 點；國企指數跌 2.94%；紅籌指數跌 2.52%。

申洲國際 (2313-HK) 國際跌 9.96%，領跌藍籌。

科技股暴跌。比亞迪電子 (0285-HK) 跌 8.11%；舜宇光學 (2382-HK) 跌 6.58%；騰訊 (0700-HK) 跌 4.33%。

博奕股暴跌。永利澳門 (1128-HK) 跌 6.61%；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 6.45%；美高梅中國 (2282-HK) 跌 5.07%。

石油股大跌。中海油 (0883-HK) 跌 6.33%；中海油田服務 (2883-HK 跌 5.15%；中石油 (0857-HK) 跌 4.17%。

新股美的置業 (3990-HK)、贛鋒鋰電 (1772-HK) 今日掛牌首日低開 2.35% 及 7.27%，均跌破發行價。

分析指出，歐美股市大跌，美股更是暴跌式下探，港股承受極大下跌壓力，加上美國聯準會 (Fed) 暗示年底或再次升息利空，料港股短期疲弱。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝昨 (10) 日在第三屆香港中資券商首席論壇上表示，第四季港股將持續波動，大盤仍未見底，因投資者現時需格外小心管控風險。

不過，德意志銀行財富管理在最新的 CIO 視點報告指出，港股及 A 股自 10 月初開始下跌，但預計隨着貿易問題取得進展以及中國大陸宏觀數據改善，11 月、12 月的市場情緒可能好轉。