連跌10日 騰訊跌逾7%失守270元 創7年來最大跌幅

騰訊 (0700-HK) 今 (11) 日繼續下挫，截至發稿，跌 7.402%，報港幣 265.2 元，失守港幣 270 元關口，最新市值來到港幣 2.52 兆元 (約 321 億美元)，創 7 年來最大跌幅。

圖：新浪財經

距離騰訊公佈季度財報倒夕數近 1 個月，大行瑞銀及摩根大通率先調低集團季度盈餘預測，再砍目標價超過 10%。

其中，摩根大通報告對網路遊戲市場前景進一步審慎；宏觀經濟壓力或拖累廣告市場的成長動力，因此將騰訊目標價由港幣 460 元降至 400 元。

瑞銀 (UBS) 則將騰訊目標價由港幣 450 元降至 400 元，理由是其遊戲《絕地求生》較大機會明年才獲商業化許可，因此調低第三季純利 14 個個百分點。

騰訊日前宣告內部架構重整，將原有的 7 大事業群調整為 6 大事業群，花旗 10 月初的報告認為，騰訊調整組織架構，針對企業客戶及工業互聯網升級，有機會拖慢中短期獲利成長，給予騰訊目標價港幣 400 元。

此外，摩根士丹利和中金於 9 月分別給予騰訊港幣 420 元及 437 元的目標價。大摩認為，市場過度憂慮監管部門暫緩遊戲版號審批，連日買回庫藏股則反映騰訊對長遠前景有信心；中金報告則指，騰訊第二季手機遊戲的遞延收入季減，已預示第三季收入成長放慢。

投資界憂慮互聯網行業「降價潮」陸續有來，為騰訊後市再添壓力。

美東時間 10 日，美股科技股重挫，騰訊 ADR 收跌 4.45%，報 35.4 美元，折合港幣約 277.4 元，跌破 280 元關口，較昨日港股的收盤價港幣 286.4 元低 3.14%，預示騰訊今 (11) 日有機會連跌 10 日。