A股指數節節潰敗 滬指跌逾5%持續刷新低

昨夜全球股債雙殺，外圍市場哀嚎一片，亞太股市哀鴻遍野，風雨飄搖中的A股顯然難以置身事外。週四早盤兩市大幅低開後加速下探，各大指數全線創新低，其中大盤直接擊穿了2016年的“股災”底，在恐慌抛售壓力下個股殺跌盤更不計其數，A股再現百股跌停一幕。

午後，滬指跌幅擴大，指數跌破2600點，最低點報2582.66點，日内跌超140點;大盤午後暴跌逾5%刷新上午新低後併沒有有效反彈，指數反而在下跌中繼續震蕩徘徊。截止14:20分發稿，滬指跌5.19%報2584.33點，成交1394億元;深成指跌5.91%報7537.21點，成交額1589億元，創業板指跌6.32%報1261.62點，成交459億元。

從量能來看，大盤上午成交額千億就已和平時一天的量能接近;午後，空頭顯然殺紅了眼，MSCI指數基金撤退引發公募被動止損，場上除了國家隊在苦苦支撐以外，幾乎全民都是對手盤，這種危急情勢下指數自然是節節潰敗。

市場分析人士指，僅從盤面數據來看，與上輪熔斷底相比，今日的2600點展露出了不同的特徵。其一，個股分化，中小創個股超跌嚴重。其二，換手率大減，恐慌情緒大不如前。其三，低價股比例大幅上升，安全邊際更高。