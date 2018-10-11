旺季訂單暢旺 旭然Q3營收創單季新高

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 公佈 9 月合併營收 4315 萬元，月減 8.19%，較去年同期成長 28%。累計第三季合併營收達 1.34 億元，創歷年單季新高水準，較去年同期明顯成長 29%。旭然表示，第三季營收創歷史單季新高主要受惠步入下半年液體過濾設備及濾心、濾袋等耗材銷售旺季，包括半導體、電子等主要客戶持續擴廠及提高產能計畫，帶動大型過濾設備訂單出貨暢旺。



另一方面，食品飲料及化學、石油化工產業客戶液體過濾耗材訂單出貨挹注，第三季濾殼設備及濾心、濾袋等耗材營收比重分別為 33%、64% 之水準，也是帶動整體營收走高。



旭然進一步表示，旗下主要於兩岸之中國昆山廠、雲科一 / 二廠等三大生產基地，目前已完成因應中美貿易戰影響全球液體過濾訂單兩岸生產調配計畫，且近年來持續擴大全球市場銷售版圖策略有成，隨著中國環保政策趨嚴，政府加大力道落實限汙排放、提高廢水回收等多項環評標準，以及主要客戶陸續前往東南亞地區設廠需求提升，有助於消化中國昆山廠降低美國出貨訂單並保持一定之產能利用率。



此外，美國地區受惠持續擴增頁岩油開採數量，帶動液體過濾耗材出貨表現持續增溫，第三季美國地區銷售較去年同期成長 39%，並推升營收比重達 22%。



展望第四季，旭然指出，隨著年底前液體過濾產品出貨旺季挹注，半導體、電子、食品飲料及化學等主要客戶液體過濾訂單需求仍持續暢旺，有助於挹注兩岸生產基地產能利用率仍保持高檔水準。



另外，旭然持續精進雲科二廠生產效率，有效控管生產成本、產品交期及優化生產作業流程等，挹注雲科二廠生產效能持續提升，以因應未來積極爭取國際知名面板、半導體等大廠進一步洽談大型液體過濾訂單，持續提升旗下自有品牌市場占有率。

