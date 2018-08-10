旭然前7月營收創同期新高 產能滿載訂單能見度至年底

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 7 月合併營收達 4417 萬元，年成長 31%，月增 21.66%。累計前 7 月合併營收達 2.59 億元，改寫歷年同期新高，並較去年同期成長 15%。旭然表示，受惠部分遞延大型液體過濾設備訂單已逐步出貨認列，且半導體主要客戶目前因整體市場供需吃緊，加速資本支出擴廠及擴大產出的投入，目前雲科一、二廠產能已接近滿載水位，並啟動加班機制以因應客戶訂單需求。



另一方面，食品飲料化學及石油化工等產業主要客戶、及美洲地區液體過濾耗材訂單出貨持續挹注，是帶動前 7 月合併營收創歷年同期新高記錄。



旭然指出，看好中國地區液體過濾銷售市場表現，包括中國環保政策趨嚴，尤其今年以來加大力道落實企業限汙排放、提高廢水回收等多項環評標準，創造旭然持續擴大中國市場開發之利基，此外，中國政府持續針對半導體、高科技產業提高生產自製率，亦加速帶動新廠擴建需求，今年以來除了美洲地區呈現強勁成長外，亞洲地區銷售表現較去年同期成長一成以上，亦持續強化亞洲市場開發，提高 Filtrafine 亞洲地區銷售表現，挹注整體營運保持良好成長動能。



展望第三季，旭然表示，已完成因應中美貿易戰影響全球液體過濾訂單兩岸生產調配計畫，第二季部分大型液體過濾設備遞延訂單已逐步開始交貨，另一方面，隨著第三季一線半導體晶圓代工、美系記憶體等客戶擴廠訂單需求，目前雲科一、二廠產能已接近滿載水位，整體接單表現亦持續暢旺，並積極與全球最大半導體封測廠、國際面板大廠洽談大型過濾訂單，進一步推升在手訂單能見度長達至年底。