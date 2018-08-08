旭然Q2獲利創新高 每股賺0.55元 擬斥資3.5億元赴越南設廠

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 公布季報，第二季合併營收達 1.12 億元，稅後淨利為 1931 萬元，每股稅後盈餘達 0.55 元。主要受惠大型液體過濾設備出貨升溫，以及第二季新台幣貶值產升匯兌利益貢獻，帶動整體營運繳出歷史單季新高。旭然指出，隨著兩岸生產基地產能稼動率持續放大，帶動第二季整體毛利率仍保持 44% 高檔水準，旭然為營運效率持續優化已看見成效，第二季營業利益率更達 16%，亦同步改寫連續 8 季新高，係創造獲利表現大幅優於營收成長之主要動能。



展望第三季，旭然表示，隨著第三季主要客戶擴廠訂單需求，目前雲科一、二廠產能已接近滿載水位，整體接單表現亦持續暢旺，進一步推升在手訂單能見度長達至年底，創造整體營運表現可望逐季走高。



旭然董事會也通過將斥資 3.5 億元赴越南設立新廠，採分兩階段投資，預計年底完成越南約 7500 坪土地交易，目標於 2020 年正式投產 Filtrafine 全系列液體過濾設備及耗材，為全球生產基地布局邁出一大步。