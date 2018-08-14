元山第二季轉盈 看好第三季接單 下半年成長可期

風扇大廠元山 (6275) 下午召開法說會公佈季報，第二季營收為 6.93 億元，季增 11%，稅後淨利為 1084 萬元，每股盈餘為 0.16 元，單季獲利轉虧轉盈。累計上半年營收為 12.96 億元，年增 0.48%，稅後虧損為 6185 萬元，每股稅後虧損 0.93 元。元山發言人劉賢文表示，第三季接單持續看好，今年下半年成長可期。元山第二季稅後淨利為 1084 萬元，較上季轉盈，元山結束中國尚朋堂事業累計認列 1 億 1473 萬元的停業單位虧損，此次的提列並無現金流出。



元山自結 7 月營收為 2.23 億元，較上月及去年同期成長 5.43% 及 15.58%；累計前 7 月營收達 15.44 億元，與去年相較持平。劉賢文指出，若扣除結束中國尚朋堂業務，家電與電子熱傳事業營收今年皆穩定成長，家電部門除原來大客戶松下外，元山今年斬獲，囊括日系三大精品風扇品牌訂單，車用風扇部分除歐洲客戶持續成長外，中國客戶也開始出貨放量。



元山家電除自有品牌外，代工為出貨大宗，風扇產品過去以松下為主，今年在優異品質獲得肯定下，目前日本高端精品風扇三大品牌訂單全部入手，是今年家電業務成長重點。



熱傳導部分，主力車用風扇產能全滿，目前高雄廠主力生產歐系 Tier 1 客戶產品，華南廠生產其他產品，今年陸續導入官田新廠產能，以因應客戶需求，明年計劃於華南東莞擴增新廠，以滿足中國大陸客戶需求。



元山車用風扇在中國與歐洲市場獲得青睞，中國客戶持續推出高階新車款，可望帶動公司營運規模持續成長，至於家電事業今年再接新客戶訂單，目前新廠房已完成建置，第四季完成新產線試車，未來將可挹注業績。



劉賢文指出，中國尚朋堂結束之後，公司積極活化資產，原來上海廠規劃出售，日前通過授權董事長以 5000 萬至 6000 萬人民幣的區間予以處分，目前多家買家已在洽談，出售之後將可望挹注可觀獲利。