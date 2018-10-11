台股盤前─美股重挫逾830點 大盤恐面臨長達1個月的整理 手握現金是王道

美中貿易戰火仍沒有停止跡象，台股 10 月以來主要受來自外資為主的賣盤造成急跌，今 (11) 日在國慶假期後的走勢，可能在來自政府的信心喊話及特定買盤硬挺權值股尋求撐住指數，不過美股昨晚重挫 831 點，指數恐持續回檔，今日盤面重點將在國安基金是否確定進場護盤，力撐萬點支撐，盤勢仍可能有機會狹幅震盪，證券分析師張陳浩指出，台股在 10 月底前面臨整理已難以避免。

而今天早晨的美股收盤重重跌一跤，道瓊與 S&P 500 創 今年 2 月初以來的單日最大單日跌幅。Nasdaq 則創下 2016 年 6 月 24 日以來，最大單日跌幅。今晨收盤道瓊工業平均指數收低 831.83 點或 3.15% 至 25598.74。Nasdaq 指數收低 315.97 點或 4.08% 至 7422.05。S&P 500 指數收低 94.66 點或 3.29% 至 2785.68。費城半導體指數收低 58.05 點或 4.46% 至 1242.10。

今晨收盤的美股也出現重挫，累計在台灣國慶期間，道瓊累計跌高達 888.04 點，Nasdaq 累計跌 313.9 點，S&P500 累計跌 98.75 點，費城半導體累計跌 58.9 點，此一重挫格局出現，恐將使台股所面臨的挑戰更巨大。

雖然集中市場加權股價指數已 2 日在 K 線上呈現十字線，但整體護盤資源有限，而 OTC 指數持續殺低，受到美股重挫之下，證券分析師黃漢成指出，台股在此短暫橫盤後，仍有可能再殺低，投資人心態應更保守。

台股信用交易融資餘額已連 5 日減少，9 日指數小漲 10.9 點，成交值 1209.1 億元，但信用交易融資減 20.55 億元，融資餘額降到 1509.59 億元，張陳浩指出，台股急挫的不利影響下，散戶遭融資斷頭、追繳壓力仍大，個股如有消息面不佳的狀況出現，恐有大量賣壓，9 日盤中業成 (6456-TW) 及譜瑞 (4966-TW)、康控 (4943-TW)、台光電 (2383-TW) 遭摜殺到跌停，就顯示投資人現階段投資信心不足的現象。

黃漢成指出，部分個股稍稍止跌橫盤整理 2 日後，恐繼續承受賣壓再度走弱，投資人現階段對台股應保守對待，現金成數應提升到最高比重。

台股集中市場 9 日走勢狹幅震盪，盤勢以生技、航運及鋼鐵等個股表現較佳，金融股扮演護盤角色，終止日線連 5 黑。但是三大法人合計賣超 54.08 億元，其中外資又賣超 57.21 億元。

股王大立光 (3008-TW) 將在今天由執行長林恩平主持線上法人說明會，其對第 4 季業績的展望及說法，也將是整體蘋果概念股的重要指標。

在相關蘋果概念股市場訊息部分，蘋果供應鏈沖壓件廠表現佳，聯德控股 - KY(4912-TW) 公布 9 月營收為 7.14 億元，續創高，月增 10.38%，年增 38.77%，第 3 季營收也創高達 18.26 億元，季增 52.38%，年增率 44.71%，累計前 9 月營收為 40.72 億元，年增 35.46%。依營收及手機出貨預估，營收可望逐月走高，第 3 季高峰動能將延續至第 4 季，全年可望賺逾 1 個股本。

同屬蘋果概念的散熱元件相關沖壓件廠安力 - KY(5223-TW）2018 年 9 月營收為 1.75 億元，年增 29.42% 為至少兩年來單月新高，今年前 9 月累計營收達 10.66 億元，年增率也達 5.97%。

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收續創新高， 9 月營收達 49.02 億元，為單月歷史次高，並推升第 3 季營收至 147.23 億元，創新高紀錄；受惠於有利生產經濟規模及匯兌因素，法人估計，健鼎第 3 季毛利率，將回升至 19%。

健鼎科技 9 月營收為 49.02 億元，月減 1.87%，年增 14.36%，第 3 季營收 147.23 億元，創新高，季增 15.55%，年增率 19.7%；累計前 9 月營收為 389.93 億元，年增 17.37%。